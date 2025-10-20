A segunda missão de Flávio Bolsonaro nos EUA, além de acalmar Eduardo

Além de tentar “acalmar” o irmão Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi aos Estados Unidos com uma segunda missão determinada por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A pessoas que o visitaram nos últimos dias, Bolsonaro relatou que Flávio foi aos EUA também para buscar informações mais precisas sobre a recente aproximação entre Lula e Donald Trump.

O objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi colher informações junto a Eduardo e outras autoridades americanas para saber se a aproximação entre Lula e Trump é para valer.

Flávio esteve com Eduardo em Washington, onde fica a Casa Branca. Na mesma época, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.