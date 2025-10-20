20/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

A segunda missão de Flávio Bolsonaro nos EUA, além de acalmar Eduardo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-segunda-missao-de-flavio-bolsonaro-nos-eua,-alem-de-acalmar-eduardo

Além de tentar “acalmar” o irmão Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi aos Estados Unidos com uma segunda missão determinada por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A pessoas que o visitaram nos últimos dias, Bolsonaro relatou que Flávio foi aos EUA também para buscar informações mais precisas sobre a recente aproximação entre Lula e Donald Trump.

3 imagensFlávio e Eduardo Bolsonaro nos Estados UnidosFlávio Bolsonaro diz que CPMI do INSS acertou ao convocar presidente do SindnapiFechar modal.1 de 3

Flávio Bolsonaro se manifestou sobre telefonema de Lula e Trump

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 3

Flávio e Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram3 de 3

Flávio Bolsonaro diz que CPMI do INSS acertou ao convocar presidente do Sindnapi

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

O objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi colher informações junto a Eduardo e outras autoridades americanas para saber se a aproximação entre Lula e Trump é para valer.

Leia também

Flávio esteve com Eduardo em Washington, onde fica a Casa Branca. Na mesma época, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost