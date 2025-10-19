A vantagem para Ciro Nogueira de Fufuca bater o pé por ministério

Aliados de Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, avaliam que a resistência do ministro do Esporte, André Fufuca, em deixar o cargo no governo Lula não é de todo ruim para cacique partidário.

A avaliação é de que, no fundo, Ciro leva vantagem em manter Fufuca próximo de Lula, uma vez que, assim, terá um interlocutor dentro do governo, caso o atual presidente conquiste a reeleição em 2026.

O ministro do Esporte, André Fufuca

Os presidentes do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, e do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), anunciam desembarque do governo Lula

Valdemar elogiou chapa com Tarcísio e Ciro Nogueira

O presidente nacional do PP, dizem parlamentares do partido, é acima de tudo um político pragmático de centro — e quer manter a influência no governo federal, seja ele de direita ou de esquerda.

Para aliados de Ciro, a postura dele de defender a saída de Fufuca do governo teria mais a ver com a necessidade de sinalizar ao eleitorado de Jair Bolsonaro que o cacique não tem ligação com Lula.

Com esse comportamento, aliados avaliam que o presidente do PP tenta paviamentar o caminho para ocupar a vice de uma eventual chapa bolsonarista ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

De uma forma ou de outra, Ciro precisa disputar o pleito de 2026, quando termina seu mandato de senador. Seu sonho, entretanto, é ser candidato a vice em uma chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Dessa forma, a manutenção de Fufuca como ministro do governo Lula é vista por aliados de Ciro como a melhor solução enquanto o cenário eleitoral ainda se define.