19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

A vantagem para Ciro Nogueira de Fufuca bater o pé por ministério

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-vantagem-para-ciro-nogueira-de-fufuca-bater-o-pe-por-ministerio

Aliados de Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, avaliam que a resistência do ministro do Esporte, André Fufuca, em deixar o cargo no governo Lula não é de todo ruim para cacique partidário.

A avaliação é de que, no fundo, Ciro leva vantagem em manter Fufuca próximo de Lula, uma vez que, assim, terá um interlocutor dentro do governo, caso o atual presidente conquiste a reeleição em 2026.

3 imagensOs presidentes do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, e do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), anunciam desembarque do governo LulaValdemar elogiou chapa com Tarcísio e Ciro NogueiraFechar modal.1 de 3

O ministro do Esporte, André Fufuca

Breno Esaki/Metrópoles2 de 3

Os presidentes do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, e do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), anunciam desembarque do governo Lula

Augusto Tenório3 de 3

Valdemar elogiou chapa com Tarcísio e Ciro Nogueira

Reprodução/ redes Ciro Nogueira

O presidente nacional do PP, dizem parlamentares do partido, é acima de tudo um político pragmático de centro — e quer manter a influência no governo federal, seja ele de direita ou de esquerda.

Para aliados de Ciro, a postura dele de defender a saída de Fufuca do governo teria mais a ver com a necessidade de sinalizar ao eleitorado de Jair Bolsonaro que o cacique não tem ligação com Lula.

Com esse comportamento, aliados avaliam que o presidente do PP tenta paviamentar o caminho para ocupar a vice de uma eventual chapa bolsonarista ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

Leia também

De uma forma ou de outra, Ciro precisa disputar o pleito de 2026, quando termina seu mandato de senador. Seu sonho, entretanto, é ser candidato a vice em uma chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Dessa forma, a manutenção de Fufuca como ministro do governo Lula é vista por aliados de Ciro como a melhor solução enquanto o cenário eleitoral ainda se define.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost