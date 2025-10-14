14/10/2025
Universo POP
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira

A Viagem: Alexandre terá retorno sobrenatural. Confira o resumo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
a-viagem:-alexandre-tera-retorno-sobrenatural.-confira-o-resumo

No Vale A Pena Ver De Novo desta quarta-feira (15/10), os espectadores de A Viagem serão mais uma vez impactados com o retorno de Alexandre (Guilherme Pontes), que volta dos mortos para mexer com os personagens da trama.

O fantasma do vilão obcecado da trama fará uma aparição sobrenatural na casa do Dr. Alberto (Cláudio Cavalcanti) e irá pedir a ajuda do espiritualista. O espírito do jovem, no entanto, continuará jurando sua vigança.

Leia também

5 imagensLogo A Viagem.Otávio e Diná em A ViagemOtávio de A ViagemGuilherme Fontes como o vilão Alexandre em A ViagemFechar modal.1 de 5

Chris Pitsch interpretou a Bárbara em A Viagem.

Reprodução/Internet.2 de 5

Logo A Viagem.

Reprodução/Internet.3 de 5

Otávio e Diná em A Viagem

Acervo/Globo4 de 5

Otávio de A Viagem

Acervo/Globo5 de 5

Guilherme Fontes como o vilão Alexandre em A Viagem

Globo/ Divulgação

Paralelamente, Andrezza irá exigir a Antônio que esqueça o que aconteceu entre o casal. Raul irá tentar se reaproximar da esposa, determinado a resolver a crise matrimonial entre o casal e conquistar o perdão da amada.

Téo também tentará se aproximar de Lisa e em um show de romantismo vai espalhar faixas e balões pela vila, mas sem sucesso. Repreendido por Diná, o rapaz vai buscar a ajuda de Carmem, que irá tentar juntar os pombinhos. Lisa porém, vai admitir que não quer mais o pretendente.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost