A Viagem: Alexandre terá retorno sobrenatural. Confira o resumo

No Vale A Pena Ver De Novo desta quarta-feira (15/10), os espectadores de A Viagem serão mais uma vez impactados com o retorno de Alexandre (Guilherme Pontes), que volta dos mortos para mexer com os personagens da trama.
O fantasma do vilão obcecado da trama fará uma aparição sobrenatural na casa do Dr. Alberto (Cláudio Cavalcanti) e irá pedir a ajuda do espiritualista. O espírito do jovem, no entanto, continuará jurando sua vigança.
Paralelamente, Andrezza irá exigir a Antônio que esqueça o que aconteceu entre o casal. Raul irá tentar se reaproximar da esposa, determinado a resolver a crise matrimonial entre o casal e conquistar o perdão da amada.
Téo também tentará se aproximar de Lisa e em um show de romantismo vai espalhar faixas e balões pela vila, mas sem sucesso. Repreendido por Diná, o rapaz vai buscar a ajuda de Carmem, que irá tentar juntar os pombinhos. Lisa porém, vai admitir que não quer mais o pretendente.