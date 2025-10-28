A virada que fez de Martinho da Vila um ícone da música brasileira

Antes de ser o símbolo maior do samba brasileiro, Martinho da Vila teve outra farda. Serviu ao Exército por quase uma década e chegou ao posto de sargento. Foi lá que aprendeu sobre disciplina, hierarquia e ritmo — três elementos que, de forma curiosa, também definiriam sua obra musical. A mudança de rumo, no entanto, foi mais do que uma escolha de carreira: foi um chamado. “A música me escolheu”, costuma dizer o artista, que trocou o quartel pela quadra da Vila Isabel — e fez história.

Nascido em Duas Barras (RJ) e criado entre a roça e o subúrbio carioca, Martinho descobriu cedo o poder da canção popular como ferramenta de expressão. Sua estreia oficial no samba veio nos anos 1960, quando começou a compor sambas-enredo para a Vila Isabel, escola à qual é ligado até hoje. Daí em diante, tornou-se voz e rosto de um Brasil mestiço, múltiplo e poético.

O artista, que chega a Brasília para se apresentar no Festival Estilo Brasil no dia 31 de outubro, leva consigo uma trajetória marcada por coragem e autenticidade. O repertório que o público deve ouvir — com clássicos como Canta, Canta, Minha Gente e Casa de Bamba — é fruto dessa caminhada que começou longe dos palcos, em um cotidiano de farda e rotina rígida.

Mesmo ao deixar o Exército, Martinho nunca renegou suas origens. Ao contrário, costuma dizer que o período militar o ensinou sobre respeito e convivência. Mas foi o samba que lhe ensinou a sonhar e, mais do que isso, a representar um país inteiro com lirismo e leveza.

Com mais de 50 anos de carreira, Martinho é hoje uma figura-síntese: o contador de histórias, o militante suave, o cronista do povo. Sua trajetória é, ao mesmo tempo, pessoal e coletiva, um espelho da força criativa que brota do Brasil real.

Programação:

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa-Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital