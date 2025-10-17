abel-decide-ficar-no-palmeiras-mesmo-diante-de-investida-da-premier-league.-saiba-mais!

Abel Ferreira rejeitou uma oferta concreta do Nottingham Forest em setembro, antes de encaminhar sua renovação com o Palmeiras. O clube inglês buscou o técnico português logo após a demissão do português Nuno Espírito Santo, mas recebeu uma negativa imediata.

De acordo com as informações da ESPN, Abel decidiu não abrir conversas com o Forest por estar totalmente envolvido com o projeto do Palmeiras e com a disputa simultânea do Campeonato Brasileiro e da CONMEBOL Libertadores. Com a recusa, o time inglês acabou contratando o australiano Ange Postecoglou, ex-Tottenham, que assumiu o cargo e enfrenta forte pressão após sete jogos sem vitória.

Aos 46 anos, Abel está prestes a assinar um novo contrato com o Palmeiras, válido até dezembro de 2027. A renovação, porém, será diferente das anteriores: o acordo não incluirá multa rescisória, o que permitirá tanto ao técnico quanto ao clube encerrar o vínculo sem pagamento de compensação financeira.

Ainda conforme a reportagem, Abel Ferreira não tem pressa para formalizar o novo contrato. O treinador prefere manter o foco total nas competições em andamento e evitar, nas palavras da publicação, “roubar a cena” do momento esportivo do time.

No comando do Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira soma 384 partidas oficiais e dez títulos conquistados, incluindo dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e duas Libertadores (2020 e 2021).

