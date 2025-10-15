Abel exalta Vitor Roque e cita Seleção: “Se precisar, pode levar”

Após o Palmeiras golear o Bragantino por 5 x 1, nesta quarta-feira (15/10), no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira opinou sobre sobre uma possível convocação do atacante Vitor Roque, autor de dois gols na vitória. Com o resultado, o Verdão chegou à quarta vitória consecutiva no Brasileirão e segue na liderança do campeonato.

“Menos é mais. Já disse que Brasil é um país especial e todos fazemos nosso trabalho na sua função. É um dos jogadores jovens que temos a nosso dispor, e se a Seleção entender que precisa levar, pode levar. Eu continuo com o trabalho de preparar ele em fazer gols e jogar bem. É um jovem que vem na mesma leva de Endrick, Estêvão, Vitor Reis. É uma honra poder ajudar a crescer e evoluir eles”, falou.

Abel Ferreira

Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras segue na disputa pela Libertadores e Copa do Brasil

Emilee Chinn – FIFA/FIFA via Getty Images

Abel Ferreira ainda comentou sobrea sequência de vitórias do Verdão em casa e o grande número de gols marcados por partida. Para ele, as contratações, o trabalho e a resiliência são a base para a fase do time.

“Eu falei aqui muitas vezes, sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Há muito trabalho, muitas reuniões, muitos trabalhos para saber a dinâmica do clube de vender, comprar. O segredo é o trabalho, a resiliência. Hoje é verdade que temos feitos muitos gols, mas tem vezes que vamos fazer, tem vezes que não, mas isso é o futebol”, afirmou.

O treinador do Palmeiras também falou sobre a importância de bons jogadores no banco de reservas e um bom clima fora das 4 linhas.

“Gosto de olhar pro banco e ver grandes jogadores, como Flaco, Bruno Rodrigues, Aníbal. Não tenho dificuldades com lidar e treinar bons jogadores. Eles sabem que só podem entrar 5, mas a responsabilidade não é minha, é da Fifa. Se pudessem, eu colocava todos. É o que todo treinador quer. Eles sabem que eu admiro e respeito cada um. Mas a verdade é que minha filosofia é mais que futebol, é filosofia de vida. É muito mais que táticas”, concluiu.

O Palmeiras volta a campo no Rio de Janeiro, no domingo (19/10), contra o Flamengo, rival direto na disputa pelo título.