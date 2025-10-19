Abel Ferreira compara basquete a futebol para reclamar de pênalti

O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 x 2 neste domingo (19/10) em um dos confrontos mais aguardados o Campeonato Brasileiro. O segundo gol do time rubro-negro foi marcado por Jorginho, de pênalti, mas a marcação foi questionada pelo time e torcedores. Na coletiva de imprensa após a partida, Abel Ferreira preferiu não estender o assunto mas comentou que teria existido uma falta em Bruno Fuchs no início da jogada.
O treinador português ainda fez referência ao basquete para comentar sobre o lance.
“É verdade, o Bruno pode evitar a situação (do pisão). Mas temos que ver o que se passa antes. O Bruno é lançado ao chão. Se fosse no basquete, é falta do atacante. Mas não é basquete, é futebol. O árbitro decide. O Pedro dá empurrão e tira vantagem”, disse Abel.
O Palmeiras falhou em lances individuais que foram responsáveis pela vitória do Flamengo. Sobre esses lances, Abel lamentou o desempenho, ressaltou que isso não pode acontecer em jogos como esse mas disse estar orgulhoso do seu plantel:
“Quando estamos propondo o jogo, há determinados passe que não podemos falhar. Futebol é feito de erros, eu sou o primeiro que erro. Independentemente do resultado negativo, sinto orgulho muito grande do que a minha equipe fez”, declarou
Arrascaeta comemorando gol diante do Palmeiras no Maracanã
Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras
No final da coletiva de imprensa, Abel lamentou o resultado e enalteceu a equipe do Flamengo:
“Saio triste pelo resultado, mas orgulhoso do comportamento da minha equipe até o último segundo. E o Flamengo é uma excelente equipe com um excelente treinador, não precisa de… Outras coisas. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo contra com qualquer equipe no Brasil”, finalizou.
Com a vitória diante do Palmeiras, o Flamengo passa a ter os mesmos 61 pontos que o líder, mas segue na segunda colocação por ter uma vitória a menos que o Alviverde.