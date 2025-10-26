Abel Ferreira concorda com Jardim após empate do Palmeiras no Allianz

O Palmeiras recebeu o Cruzeiro na noite deste domingo (26/10) pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após empate em 0 x 0 durante os 90 minutos, Abel Ferreira deu entrevista coletiva. Ele concordou com Leonardo Jardim,técnico da Raposa, que falou após o duelo.

“Quero dizer ao meu amigo Leonardo Jardim que isso eu faço desde o primeiro dia que cheguei. Quando cheguei aqui, eu disse mais de uma vez que estava aqui para valorizar o Palmeiras e o futebol brasileiro. Quero dizer a ele, que ele falou corretamente, mas não depende de nós treinadores, depende de quem toma as decisões”, iniciou Abel Ferreira.

Cruzeiro e Palmeiras empataram em 0 x 0

Palmeiras abriu um ponto do Flamengo

Palmeiras segue na liderança

Durante sua fala, ele enfatizou que a Confederação Brasileira de Futebol teve critérios diferentes em relação a punição aos árbitros Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio.

“A CBF tem critérios diferentes por Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio, foram critérios diferentes. Um árbitro foi para a geladeira e o outro continua a apitar. Espero que vocês ouçam o que Leonardo Jardim disse”, encerrou Abel Ferreira.

Na coletiva de imprensa da Raposa, Leonardo Jardim criticou bastante a arbitragem e disse estar frustrado com o que está acontecendo no futebol brasileiro. O comandante chegou a falar que pensa em deixar o Brasil.