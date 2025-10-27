abel-ferreira-convoca-torcida-para-semifinal-da-libertadores;-confira

A semana será de decisão para o Palmeiras. Na quinta-feira (30/10), o clube Alviverde recebe a LDU em partida de volta da semifinal da Libertadores. Após o empate em 0 x 0 com o Cruzeiro nesse domingo (26/10), Abel Ferreira convocou a torcida palmeirense em entrevista coletiva.

Leia também

Do primeiro ao último minuto, acreditar até o fim! O Patrão convocou e nós lutaremos JUNTOS, #FamíliaPalmeiras! pic.twitter.com/vqqJN77Hud — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 27, 2025

Durante coletiva de imprensa no Allianz Parque, Abel Ferreira disse que será uma noite mágica e pediu apoio dos torcedores. O comandante português falou para a torcida cantar do primeiro ao último segundo, em busca da virada no torneio internacional.

Atuando em casa, o Palmeiras busca reverter o placar do jogo de ida da semifinal da Libertadores. No Equador, a LDU venceu o Alviverde por 3 x 0, gols marcados por Villamíl (duas vezes) e Azulgaray.

O Palmeiras precisa vencer por no mínimo quatro gols de diferença para carimbar a classificação na final. Caso repita o placar, a decisão será nos pênaltis.