27/10/2025
Universo POP
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Abel Ferreira convoca torcida para semifinal da Libertadores; confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
abel-ferreira-convoca-torcida-para-semifinal-da-libertadores;-confira

A semana será de decisão para o Palmeiras. Na quinta-feira (30/10), o clube Alviverde recebe a LDU em partida de volta da semifinal da Libertadores. Após o empate em 0 x 0 com o Cruzeiro nesse domingo (26/10), Abel Ferreira convocou a torcida palmeirense em entrevista coletiva.

Leia também

 

Do primeiro ao último minuto, acreditar até o fim! 🟢⚪

O Patrão convocou e nós lutaremos JUNTOS, #FamíliaPalmeiras! 👊 pic.twitter.com/vqqJN77Hud

— SE Palmeiras (@Palmeiras) October 27, 2025

Durante coletiva de imprensa no Allianz Parque, Abel Ferreira disse que será uma noite mágica e pediu apoio dos torcedores. O comandante português falou para a torcida cantar do primeiro ao último segundo, em busca da virada no torneio internacional.

Atuando em casa, o Palmeiras busca reverter o placar do jogo de ida da semifinal da Libertadores. No Equador, a LDU venceu o Alviverde por 3 x 0, gols marcados por Villamíl (duas vezes) e Azulgaray.

O Palmeiras precisa vencer por no mínimo quatro gols de diferença para carimbar a classificação na final. Caso repita o placar, a decisão será nos pênaltis.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost