Abel Ferreira diverge em polêmicas sobre a arbitragem no Choque-Rei

Após um Choque-Rei recheado de polêmicas e reviravoltas, o Palmeiras venceu o São Paulo de virada por 3 x 2, em pleno MorumBIS, neste domingo (5/10), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico palmeirense Abel Ferreira opinou sobre o lance polêmico entre Allan e Gonzalo Tapia — em que os são-paulinos reclamaram de pênalti. O alviverde paulista alcançou uma invencibilidade de oito partidas no estádio do adversário, e se mantém na disputa pela liderança do Brasileirão.

“O que eu tenho a dizer é que o Bobadilla fez uma falta e deveria ter sido expulso. Viram o que o Crespo fez dois minutos também? Minha opinião sobre o lance é que se a bola estivesse em disputa, seria penalidade. Mas o Allan escorrega e toca no adversário, com a bola longe”, pontuou o português. Na mesma questão, o técnico defendeu profissionalização da arbitragem brasileira, além de treinamentos intensivos e melhores salários para os árbitros. “Defendo três pontos: união e independência, salários melhores e treinamento e aperfeiçoamento. Não é de um dia para o outro que irá mudar”, pontuou Abel Ferreira.

Leia também

O comandante técnico do Palmeiras também falou sobre as dificuldades na sequência da temporada. “Muitos desfalques para a Data Fifa, com o que foi o calendário, não nos deixará com todas as condições possíveis para ter força máxima”, declarou. O Palmeiras volta a campo no próximo dia 11, contra o Juventude, em jogo atrasado do Brasileirão.

Abel também exaltou a estratégia adotada no clássico que proporcionou a virada alviverde. “Trabalho muito, estudo muito. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. O maior risco é não arriscarmos. Já ganhei, já perdi, já me chamaram de burro. Eu não previa um começo tão bom do São Paulo passando por cima”, complementou o treinador palmeirense.