24/10/2025
Abel Ferreira precisa de feito inédito para classificar o Palmeiras

Para avançar à final da Libertadores, Abel Ferreira precisará de um feito inédito na carreira após perder para a LDU por 3 x 0 na partida de ida da semifinal do torneio. Com o treinador, o Palmeiras foi eliminado todas as vezes em que perdeu a partida de ida em um mata-mata de Libertadores e Copa do Brasil

Ao todo, foram seis eliminações. Além disso, todas as partidas de ida que culminaram na eliminação do Alviverde foram realizadas fora de casa.

Todas as derrotas do Palmeiras de Abel Ferreira em partidas de ida que terminaram em eliminação (Libertadores e Copa do Brasil)

  • Oitavas da Copa do Brasil 2022 | São Paulo 1 x 0 Palmeiras
  • Semifinal da Libertadores 2022 | Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras
  • Quartas da Copa do Brasil 2023 | São Paulo 1 x 0 Palmeiras
  • Oitavas da Copa do Brasil 2024 | Flamengo 2 x 0 Palmeiras
  • Oitavas da Libertadores 2024 | Botafogo 2 x 1 Palmeiras
  • Oitavas da Copa do Brasil 2025 | Corinthians 1 x 0 Palmeiras
As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque, pelo segundo jogo do confronto da semifinal da Libertadores.

