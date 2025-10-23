Abel mostra confiança após derrota do Palmeiras: “Temos 90 minutos”

Mesmo após a derrota por 3 x 0 contra a LDU, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, Abel Ferreira demonstrou confiança no time do Palmeiras. A equipe precisará marcar quatro gols para reverter o placar na volta do confronto, no Allianz Parque, e avançar à final da competição.

“Temos 90 minutos no Allianz Parque, e 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É isso que eu tenho para dizer. Nosso adversário, na casa deles, fez três gols. Eu acredito, não é pacto, eu acredito, que é possível, na nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós temos em casa, que é possível fazer o mesmo número de gols ou mais”, declarou Abel Ferreira.

Confira os melhores momentos do jogo:

Caso vença por apenas dois gols de diferença, o Palmeiras estará eliminado da Libertadores na próxima quinta-feira (30/10). Já se bater a LDU por três tentos de diferença, o Verdão leva a decisão para os pênaltis.

Ainda sobre o jogo desta quinta-feira (24/10), Abel Ferreira avaliou que o Palmeiras demorou a entrar no jogo. O treinador português ainda falou sobre o pênalti a favor da LDU, marcado no primeiro tempo do duelo, e afirmou que não enxeergou a penalidade marcada por um possível toque de mão de Andreas Pereira.

“Nos custou muito entrar no jogo. Não sei se foi pela adaptação, pela intensidade do nosso adversário. A verdade é que o nosso adversário entrou muito forte, tenho muitas dúvidas no lance do pênalti. Eu acho que a bola bate no ombro, mas não sei. A imagem que eu vi, na minha opinião, não é pênalti. Mas isso não tira o mérito do nosso adversário”

O Palmeiras volta a enfrentar a LDU na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30 (de Brasília), pela volta da semifinal da Libertadores. No Brasileirão, a equipe entra em campo contra o Cruzeiro, no domingo (26/10), às 20h30, pela 30ª rodada do campeonato.