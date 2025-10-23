23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Abel mostra confiança após derrota do Palmeiras: “Temos 90 minutos”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
abel-mostra-confianca-apos-derrota-do-palmeiras:-“temos-90-minutos”

Mesmo após a derrota por 3 x 0 contra a LDU, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, Abel Ferreira demonstrou confiança no time do Palmeiras. A equipe precisará marcar quatro gols para reverter o placar na volta do confronto, no Allianz Parque, e avançar à final da competição.

“Temos 90 minutos no Allianz Parque, e 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É isso que eu tenho para dizer. Nosso adversário, na casa deles, fez três gols. Eu acredito, não é pacto, eu acredito, que é possível, na nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós temos em casa, que é possível fazer o mesmo número de gols ou mais”, declarou Abel Ferreira.

Confira os melhores momentos do jogo:

Caso vença por apenas dois gols de diferença, o Palmeiras estará eliminado da Libertadores na próxima quinta-feira (30/10). Já se bater a LDU por três tentos de diferença, o Verdão leva a decisão para os pênaltis.

Ainda sobre o jogo desta quinta-feira (24/10), Abel Ferreira avaliou que o Palmeiras demorou a entrar no jogo. O treinador português ainda falou sobre o pênalti a favor da LDU, marcado no primeiro tempo do duelo, e afirmou que não enxeergou a penalidade marcada por um possível toque de mão de Andreas Pereira.

“Nos custou muito entrar no jogo. Não sei se foi pela adaptação, pela intensidade do nosso adversário. A verdade é que o nosso adversário entrou muito forte, tenho muitas dúvidas no lance do pênalti. Eu acho que a bola bate no ombro, mas não sei. A imagem que eu vi, na minha opinião, não é pênalti. Mas isso não tira o mérito do nosso adversário”

Leia também

O Palmeiras volta a enfrentar a LDU na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30 (de Brasília), pela volta da semifinal da Libertadores. No Brasileirão, a equipe entra em campo contra o Cruzeiro, no domingo (26/10), às 20h30, pela 30ª rodada do campeonato.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost