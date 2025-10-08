08/10/2025
Aberson garante que os 3 mil aprovados no concurso da Educação serão convocados em janeiro

A medida faz parte do planejamento do governo do Acre para fortalecer a rede estadual de ensino e valorizar os profissionais da área

O secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, confirmou nesta quarta-feira (8) que a convocação dos aprovados no concurso público da Educação será realizada em janeiro de 2026. A medida faz parte do planejamento do governo do Acre para fortalecer a rede estadual de ensino e valorizar os profissionais da área.

Secretário de Educação, Aberson Carvalho/Foto: Reprodução

“Em janeiro teremos 3 mil novos servidores convocados. É um passo histórico, possível graças ao esforço do governador Gladson Cameli, que tem sido um defensor permanente da educação acreana. Ele será o governador que nomeará o maior número de profissionais da história recente da nossa rede”, afirmou o secretário.

Realizado em 2024, o concurso público da Educação registrou mais de 52 mil inscritos e ofertou vagas efetivas para professores, assistentes e técnicos administrativos em todos os municípios do estado. O resultado definitivo já foi homologado, abrindo caminho para o início das nomeações.

De acordo com Aberson, a chegada dos novos servidores permitirá ampliar programas estratégicos da pasta, como o ensino integral, a educação do campo, a educação especial e os projetos de modernização tecnológica nas escolas. “Estamos consolidando um novo tempo para a educação do Acre, com estabilidade para quem ensina e esperança para quem aprende”, ressaltou.

A convocação dos 3 mil aprovados integra o planejamento orçamentário e pedagógico do ano letivo de 2026 e contemplará todas as regionais do estado, garantindo que cada escola inicie o próximo ano com o quadro completo e fortalecido.

