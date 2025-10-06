“Aberto ao Público” estreia segunda temporada com Nicolas Prattes e Sabrina Sato

A Globo volta a apostar no humor sem filtro com a estreia da segunda temporada de “Aberto ao Público”, que vai ao ar na próxima terça-feira (7) logo após “Vida de Rodeio” – e não mais aos domingos como na primeira leva de episódios. Com oito episódios inéditos, a temporada abre com Nicolas Prattes como convidado especial. No episódio de estreia, ele encara armadilhas divertidas preparadas pelo elenco, com direito a participações de Sabrina Sato e de amigos e familiares que toparam entrar na brincadeira.

“O que a gente faz no teatro nem todo mundo tem acesso. A ideia do ‘Aberto ao Público’ é dar acesso a esse tipo de comédia que lota teatros pelo Brasil. É muito especial trazer essa energia para a televisão e, de quebra, levar ao teatro um público que talvez nunca tenha ido a um show”, diz Maurício Meirelles sobre a escolha do formato.

A atração aposta em encontros improváveis, histórias inacreditáveis e momentos que só acontecem quando se mistura plateia, celebridades e humoristas sem filtro, em um clima leve, divertido e totalmente imprevisível.

Comandado por Maurício Meirelles, o programa reúne um elenco fixo formado por Murilo Couto, Thiago Ventura e Bruna Louise, sob direção geral de Gui Cintra e direção de gênero de Patricia Pedrosa. A proposta é a mesma da primeira temporada: misturar plateia, convidados e humoristas em situações caóticas e cheias de improviso.

Sucesso na primeira temporada, o quadro “Passa o Telefone”, em que Meirelles invade o celular de famosos, ganha ainda mais destaque nestes novos episódios. Outras dinâmicas inéditas também prometem aproximar os convidados da plateia, ampliando o espaço para interações inesperadas.

Segundo o redator final e consultor do programa, Daniel Nascimento, a segunda temporada chega mais ousada: “Estamos mais confiantes e com convidados muito especiais. O mais incrível é ver grandes ícones da cultura pop topando entrar na nossa bagunça improvisada, lado a lado com a plateia. É um programa que humaniza o famoso e coloca o público como protagonista”.