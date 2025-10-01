Abertura da II Feira da Reforma Agrária e Economia Solidária movimenta Rio Branco

A II Feira da Reforma Agrária e Economia Solidária teve início nesta quarta-feira (1), no estacionamento do Incra, em Rio Branco. O evento segue até sábado (4), das 8h às 18h, com a participação de mais de 70 empreendimentos da agricultura familiar, artesanato e economia solidária.

A programação reúne ainda serviços públicos, oficinas e atrações culturais. Entre os destaques está o Encontro de Mulheres, realizado nos dias 1 e 2, que promove debates sobre educação climática, inclusão social e protagonismo feminino. Jovens também participam de oficinas do Instituto Chico Mendes, com atividades voltadas à sustentabilidade e ao artivismo.

De acordo com o superintendente do Incra, Márcio Alercio, a feira busca fortalecer a economia local e valorizar a produção da agricultura familiar. O evento conta com o apoio de diversas instituições e é viabilizado por meio de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão (PSD).

A feira acontece no estacionamento do Incra, no bairro Aviário, em Rio Branco, com entrada gratuita.