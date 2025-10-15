15/10/2025
Abertura de cratera interdita faixas e afeta ônibus na Vila Sônia

abertura-de-cratera-interdita-faixas-e-afeta-onibus-na-vila-sonia

A abertura de uma cratera na Avenida Eliseu de Almeida, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, levou ao bloqueio das duas faixas da direita da via e afetou seis linhas de ônibus que circulam pela Avenida Pirajussara na manhã desta quarta-feira (15/10).

A Sabesp, responsável pelo reparo, identificou a necessidade de reparo em uma tubulação de esgoto. A área foi isolada para a execução dos trabalhos em segurança.

Trânsito está bloqueado em uma faixa da avenida

Cratera começou na calçada e se abriu em direção à pista

Cratera na Avenida Eliseu de Almeida, na altura do número 3897

Buraco em avenida na Vila Sônia, zona oeste de SP

As faixas foram bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Já a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans informaram que as linhas de ônibus circulam com morosidade e que fiscais de campo acompanham a movimentação.

Linhas afetadas pela abertura da cratera:

  • 7013/10 Pq. Arariba – Term. Vl. Sônia
  • 746H/10 Jd. Jaqueline – Sto. Amaro
  • 756A/10 Jd. Paulo VI – Term. Água Espraiada
  • 809L/10 Campo Limpo – Lapa
  • 8072/10 Pq. Ipê – Metrô Morumbi
  • 8026/10 Jd. Ingá – Term. Vl. Sônia

Segundo a Sabesp, sondagens estão sendo realizadas no local para definir o tipo de intervenção, a melhor estratégia e o prazo necessário para o reparo.

