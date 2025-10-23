abismo:-vitor-roque-custa-mais-que-todo-elenco-de-rival-do-palmeiras-na-libertadores

O Palmeiras encara a LDU, do Equador, nesta quarta-feira (23/10), pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores, em um confronto que evidencia a disparidade financeira entre os dois clubes. De acordo com dados do site especializado Transfermarkt, o atacante Vitor Roque, contratação mais cara da história palmeirense, é avaliado em 20 milhões de euros (R$ 125 milhões), uma cifra superior ao valor de todo o elenco do time equatoriano, estimado em 18,45 milhões de euros (R$ 115,4 milhões).

O atacante, que retornou ao futebol brasileiro após breve passagem pelo Barcelona, tornou-se um dos jogadores mais valorizados do continente. Sua chegada ao Palmeiras reforça o domínio financeiro do clube na Libertadores, onde o elenco alviverde é o mais valioso da edição de 2025, avaliado em cerca de 212 milhões de euros (R$ 1,32 bilhão).

Além de Vitor Roque, outro atleta palmeirense se aproxima do valor total do plantel da LDU. O meia Andreas Pereira, contratado na última janela de transferências, tem preço de mercado estimado em 18 milhões de euros, praticamente o mesmo montante do elenco rival.

O contraste entre os dois clubes segue uma tendência já observada nas fases anteriores da competição. Mesmo diante de adversários tradicionais, o Palmeiras tem entrado em campo com um elenco consideravelmente mais caro, refletindo a diferença de investimento entre o futebol brasileiro e o de outras ligas sul-americanas.

No lado equatoriano, o jogador mais valorizado é o atacante Bryan Ramírez, de 25 anos, avaliado em 2,5 milhões de euros (R$ 15,65 milhões). O atleta, que defende a LDU desde 2022 e tem convocações recentes para a seleção do Equador, é o nome de maior peso financeiro da equipe, ainda que ficaria atrás da maioria dos atletas palmeirenses no ranking de valor de mercado.

De acordo com o levantamento, Ramírez superaria apenas quatro nomes do elenco alviverde: o atacante Bruno Rodrigues, o goleiro Weverton, o zagueiro Benedetti e o goleiro Marcelo Lomba.

O confronto entre Palmeiras e LDU, portanto, vai além das quatro linhas e expõe a diferença de escala entre os modelos econômicos dos clubes. O time brasileiro, com o elenco mais caro do torneio, enfrenta um adversário que, mesmo com menor investimento, vem acumulando bons resultados e eliminou Botafogo e São Paulo nas fases anteriores.

