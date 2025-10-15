15/10/2025
“Abracei o meu passado”, diz Suzana Alves ao falar de Tiazinha

A atriz e influenciadora Suzana Alves, conhecida como Tiazinha, aderiu a uma das tendências mais populares do momento nas redes sociais: o uso de inteligência artificial para criar imagens que mostram a versão atual de uma pessoa abraçando a de seu passado.

Nesta quarta-feira (15/10), ela publicou um registro emocionante em que aparece lado a lado com Tiazinha, personagem que marcou uma geração no final dos anos 1990 e a tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira.

Na legenda da imagem, Suzana compartilhou uma reflexão sobre sua trajetória e fé e afirmou ter se “curado” após encontrar a Deus:

“Eu abracei o meu passado… e encontrei o propósito que Deus escondia nele. A mulher que um dia foi personagem… hoje é testemunho vivo do amor de Deus. Abraçar quem eu fui é o milagre da cura que só Deus pode fazer. Porque quando a gente deixa Deus entrar na nossa história, até o que foi dor se transforma em graça e redenção. E você já ressignificou a sua história?”, escreveu.

