“abracei-o-meu-passado”,-diz-suzana-alves-ao-falar-de-tiazinha

A atriz e influenciadora Suzana Alves, conhecida como Tiazinha, aderiu a uma das tendências mais populares do momento nas redes sociais: o uso de inteligência artificial para criar imagens que mostram a versão atual de uma pessoa abraçando a de seu passado.

Nesta quarta-feira (15/10), ela publicou um registro emocionante em que aparece lado a lado com Tiazinha, personagem que marcou uma geração no final dos anos 1990 e a tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira.

Leia também

Na legenda da imagem, Suzana compartilhou uma reflexão sobre sua trajetória e fé e afirmou ter se “curado” após encontrar a Deus:

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Suzana Alves, ex-Tiazinha

2 de 4

Tiazinha

Reprodução 3 de 4

Reproduções/Instagram 4 de 4

Antes e depois da harmonização da Tiazinha

Reprodução/SBT

“Eu abracei o meu passado… e encontrei o propósito que Deus escondia nele. A mulher que um dia foi personagem… hoje é testemunho vivo do amor de Deus. Abraçar quem eu fui é o milagre da cura que só Deus pode fazer. Porque quando a gente deixa Deus entrar na nossa história, até o que foi dor se transforma em graça e redenção. E você já ressignificou a sua história?”, escreveu.

Veja o post: