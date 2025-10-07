acabou?-yuri-lima-apaga-todas-as-fotos-com-iza-das-redes-sociais

Iza e Yuri Lima voltaram ao centro das atenções nas redes sociais na noite dessa segunda-feira (6/10) O ex-jogador de futebol apagou todas as fotos com a cantora do Instagram, gesto que reacendeu especulações sobre uma nova separação.
Pouco depois, Yuri tentou amenizar o burburinho ao publicar uma foto com a filha do casal, Nala, nos Stories do Instagram, acompanhada da legenda “Família”. O gesto, no entanto, só aumentou a curiosidade do público.
Essa não é a primeira vez que o relacionamento entre os dois enfrenta turbulências públicas. No início de setembro, Yuri se envolveu em uma polêmica ao repostar a foto de biquíni de uma mulher identificada como Adrielly, o que rapidamente viralizou e gerou suspeitas de uma nova traição. A jovem se pronunciou nas redes, negando qualquer envolvimento com o jogador.
5 imagens
Iza e Yuri Lima.
Reprodução/Redes sociais.2 de 5
Internautas invadem perfil de Iza após polêmica envolvendo Yuri Lima
Instagram/Reprodução3 de 5
Iza vira assunto na web após Yuri Lima compartilhar foto de mulher
Instagram/Reprodução4 de 5
Yuri Lima e Iza
Foto: AgNews/Dilson Silva5 de 5
Iza e Yuri Lima em foto antes do término
Instagram/Reprodução
Após a repercussão, Yuri apagou a publicação e afirmou que o episódio teria sido um erro causado por uma nova ferramenta do Instagram, que permite o compartilhamento acidental de fotos de outros usuários.
O relacionamento de Iza e Yuri foi marcado por altos e baixos desde o escândalo de julho de 2024, quando mensagens entre o ex-jogador e a influenciadora Kevelin Gomes vieram à tona. Na época, a cantora estava grávida de Nala e descobriu as conversas por meio da imprensa. Chocada, anunciou o fim da relação e falou abertamente sobre a decepção com a traição.
Yuri reconheceu o erro publicamente e afirmou que estava disposto a recuperar a confiança da cantora. Poucos meses depois, os dois decidiram reatar discretamente, antes do nascimento da filha, em outubro. Desde então, seguem juntos.