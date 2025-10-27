Academia Acreana de Letras (AAL) participa do Fórum Nacional de Academias de Letras na Paraíba

A Academia Acreana de Letras (AAL) participou, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, do Fórum Nacional das Academias Estaduais de Letras. A abertura do evento ocorreu no dia 23 de outubro, na Igreja São Francisco, e se estendeu até o dia 26.

Com o tema “Debatendo e Fortalecendo a Literatura no Brasil”, o fórum reuniu os presidentes de todas as Academias de Letras dos estados brasileiros, além de representantes da Academia Brasileira de Letras (ABL). A pauta principal foi uma escuta coletiva, cujo objetivo era valorizar e alinhar projetos voltados à promoção da cultura da escrita e da leitura, propondo uma abertura mais ampla às diversas linguagens literárias existentes em nosso país.

Estiveram presentes presidentes de academias de 24 estados brasileiros, ausentes apenas os representantes do Mato Grosso do Norte, Amapá e Tocantins. As atividades do congresso contaram com a presença do imortal da ABL, o acadêmico Joaquim Arruda Falcão, ocupante da cadeira número 03; do presidente da Academia Paraibana de Letras (APL), Severino Ramalho, representando a instituição organizadora do fórum; e do presidente da Academia Acreana de Letras (AAL), o cineasta Adalberto Queiroz.

“O fórum teve uma relevância brilhante, pois discutimos aqui na Paraíba o futuro da nossa literatura, a valorização e a criação de projetos que visam estimular a leitura e a escrita, além de como conectar esse formidável instrumento às ferramentas tecnológicas atuais”, finalizou o cineasta Adalberto Queiroz.