Academia do Oscar lamenta morte de Diane Keaton: “Viverá para sempre”

A Academia do Oscar prestou uma homenagem para a atriz Diane Keaton, que morreu aos 79 anos neste sábado (11/10). Nas redes sociais, a instituição enalteceu a trajetória da artista, que venceu o Oscar de Melhor Atriz em 1978.
“Alguns atores interpretam emoções. Diane Keaton vivia dentro delas”, diz o texto. “Diane Keaton personificava as contradições do ser humano: engraçada e frágil, brilhante e magoada, sempre dolorosamente honesta.”
“Por décadas, ela preencheu cada cena com calor, inteligência e admiração. Vencedora do Oscar de Melhor Atriz e quatro vezes indicada, sua presença moldou gerações de narrativas. Seu espírito viverá para sempre nas telas e nos corações de todos que se reconheceram nela”, completou.
Carreira brilhante no cinema
Diane Keaton iniciou sua carreira pelo teatro e estreou no cinema como figurante no filme As Mil Faces do Amor, de 1970.
Atriz Diane Keaton
Atriz Diane Keaton
Atriz Diane Keaton
Diane Keaton
Atriz Diane Keaton
Um de seus papéis mais conhecidos foi o de Kay Adams-Corleone, par romântico de Michael Corleone (Al Pacino), no clássico O Poderoso Chefão (1972). Keaton também participou das sequências: O Poderoso Chefão Parte II (1974) e O Poderoso Chefão Parte III (1990).
A alavancada na carreira começou com a parceria com o diretor Woody Allen, com quem viveu uma história de amor fora das telas. Os projetos com ele incluem O Dorminhoco (1973) e A Última Noite de Boris Grushenko (1975). A parceria com Allen lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz pela comédia romântica Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977).
Ela foi indicada novamente na premiação em 1981, pelo papel de Louise Bryant, em Reds (1981).