Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações

Enquanto muitas academias apostam em playlists com batidas eletrônicas e hits do momento para animar os treinos, uma academia evangélica decidiu seguir um caminho diferente: ali, os alunos malham ao som de músicas gospel, com orações coletivas antes e depois dos treinos — tudo com o objetivo de manter o foco, a disciplina e, segundo os responsáveis, “fugir das tentações do mundo”.

O espaço, que vem viralizando nas redes sociais, reúne fiéis de diferentes denominações cristãs e tem atraído curiosos pela proposta inusitada de aliar espiritualidade e condicionamento físico.

💪 Treino do corpo e da alma

Durante as atividades, louvores substituem os funks e pop internacionais geralmente tocados nas academias tradicionais. Além disso, há momentos reservados para orações coletivas, leitura de versículos bíblicos e até mesmo reflexões motivacionais conduzidas pelos instrutores.

Segundo os idealizadores, a ideia é proporcionar um ambiente onde os alunos possam “cuidar do templo do Espírito Santo”, mantendo hábitos saudáveis sem abrir mão da fé.

“Aqui, a gente fortalece o corpo, mas também o espírito. A oração é o nosso pré-treino”, brincou um dos frequentadores em um vídeo publicado no TikTok, que já ultrapassa 1 milhão de visualizações.

🎶 Louvor em ritmo de treino

Nas aulas coletivas, como spinning e funcional, as músicas gospel de ritmo mais acelerado, com batidas de pop e eletrônico cristão, dão o tom das atividades. Entre os artistas mais tocados estão Aline Barros, Fernandinho e Morada, que embalam os treinos com mensagens de fé e superação.

Algumas unidades também promovem encontros temáticos, como o “Treino da Vitória”, com leituras motivacionais e depoimentos de transformação pessoal.

🙏 Repercussão nas redes

A proposta dividiu opiniões, mas chamou atenção de internautas que destacaram o impacto positivo da espiritualidade no bem-estar.

“Melhor energia impossível. Treinar e ainda sentir a presença de Deus”, comentou uma usuária.

Outros, porém, brincaram: “Tomara que tenha leg press e oração pra resistir à tentação da marmita pós-treino!”.

