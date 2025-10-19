academy-museum-gala-2025:-a-noite-que-reuniu-o-melhor-de-hollywood

O Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles, se tornou o epicentro do glamour hollywoodiano para a quinta edição do Academy Museum Gala na noite desse sábado (18/10). A festa, que arrecada fundos para exposições, programas educativos e iniciativas comunitárias do museu, celebrou o cinema em grande estilo, homenageando Penélope Cruz, Walter Salles, Bowen Yang e Bruce Springsteen.
O museu, projetado pelo arquiteto Renzo Piano, ofereceu um cenário impressionante e intimista, permitindo que as estrelas brilhassem longe das câmeras de televisão ou livestreams. Wilshire Boulevard foi palco de uma verdadeira procissão de SUVs, de onde descenderam ícones da indústria cinematográfica, dando início a uma noite que uniu arte, música, moda e solidariedade.
20 imagensFechar modal.1 de 20
Demi Moore e Lucy Liu
Getty Images2 de 20
Zoë Kravitz
Getty Images3 de 20
Selena Gomez e Benny Blanco
Getty Images4 de 20
Penélope Cruz
Getty Images5 de 20
Colman Domingo
Getty Images6 de 20
Charli XCX
Getty Images7 de 20
Kendall Jenner e Hailey Bieber
Getty Images8 de 20
Jenna Ortega
Getty Images9 de 20
Olivia Rodrigo
Getty Images10 de 20
Ayo Edebiri
Getty Images11 de 20
Jacob Elordi
Getty Images12 de 20
Viola Davis
Getty Images13 de 20
Dwayne Johnson
Getty Images14 de 20
Kate Hudson
Getty Images15 de 20
Macaulay Culkin e Brenda Song
Getty Images16 de 20
Sydney Sweeney
Getty Images17 de 20
Kirsten Dunst e Channing Tatum
Getty Images18 de 20
Laura Dern
Getty Images19 de 20
Greta Lee
Getty Images20 de 20
Elle Fanning
Getty Images
Homenagens e performances inesquecíveis
A cerimônia começou com o reconhecimento à Penélope Cruz, que recebeu o Icon Award das mãos da amiga de longa data Zoe Saldaña. Para o momento, Cruz vestiu uma criação Chanel. O vestido refletia luzes em cada movimento, evidenciando a elegância clássica da atriz espanhola e consolidando sua presença como ícone do cinema mundial.
Bruce Springsteen foi homenageado com o Legacy Award e sua performance acústica marcou um momento histórico da gala. Entre as músicas apresentadas, Streets of Philadelphia emocionou o público, sendo executada fora de Philadelphia pela primeira vez em mais de 12 anos.
Acompanhado de clássicos como Atlantic City e Land of Hope and Dreams, Springsteen fechou a noite com uma demonstração de carisma e energia incomparáveis. A premiação foi entregue por Martin Scorsese e George Clooney participou da surpresa ao anunciar a performance, fortalecendo a aura de exclusividade e prestígio da noite.
O Vantage Award, destinado a talentos emergentes com impacto cultural global, foi entregue ao ator e comediante Bowen Yang, apresentado pelo cineasta Jon M. Chu.
Walter Salles, brasileiro vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui, recebeu um troféu em ouro 24 quilates. Projetado pelos Haas Brothers, o troféu destaca a contribuição dele para o cinema internacional.
O desfile de glamour no red carpet
O tapete vermelho se transformou em um desfile de alta-costura e criatividade, com looks que anteciparam tendências da temporada de premiações. Demi Moore chamou atenção vestindo Prada, complementado por um cabelo volumoso inspirado na era Studio 54, assinado pelo hairstylist Dimitris Giannetos. A atriz exibiu ondas soltas e geométricas, combinando perfeitamente com a silhueta do vestido.
Penélope Cruz apostou em cachos volumosos, com mechas caramelizadas e corte reto na altura do decote, harmonizando com seu vestido Chanel e reforçando a elegância do “old Hollywood glamour”.
Selena Gomez, recém-casada com o produtor musical Benny Blanco, exibiu um look clássico em preto, adornado com brilhos discretos e maquiagem impecável, enquanto Blanco optou por um conjunto preto com camisa azul levemente desabotoada, irradiando sofisticação casual, para a primeira aparição pública do casal após a oficialização.
Kim Kardashian chamou atenção ao chegar ao Academy Museum Gala em um ousado look nude da Maison Margiela Couture, acompanhado de uma máscara do mesmo tecido que cobria o rosto, mantendo a aura de mistério e sofisticação. Complementando o visual com joias discretas, a empresária combinou seu estilo característico de vanguarda com a elegância do evento, tornando-se um dos destaques do tapete vermelho e da noite de celebração.
Cartier after-party
Enquanto a gala chegava ao fim, a festa seguiu para o icônico Chateau Marmont, onde a Cartier tomou conta do Bar Marmont para sua primeira after-party do gala. O espaço foi completamente transformado: bandejas de mini garrafas de champanhe Cuvée Brut, mesas decoradas com cinzeiros, guardanapos e isqueiros em vermelho característico da marca.
Kaitlyn Dever foi a primeira a chegar, seguida por Maude Apatow e Archie Madekwe, que se acomodaram com Jacob Elordi em uma das cabines.
Anna Kendrick divertiu-se capturando selfies nos espelhos, enquanto Sebastian Stan e Annabelle Wallis aproveitaram o terrace ao ar livre, ainda empolgados com a performance de Springsteen.
Jenna Ortega, em ousado bodysuit metálico da Grace Ling, chegou acompanhada de Mikey Madison, enquanto Tyriq Withers e Chase Infiniti representavam a nova geração de Hollywood, integrando-se naturalmente ao clima da festa.
Entre canapés sofisticados, que incluíram batatas com caviar, ovos de codorna e mini lobster rolls, o ambiente exalava descontração e glamour.
À meia-noite, a festa atingiu seu ápice com a performance surpresa de Chaka Khan, animando a pista de dança. Rachel Zegler e Olivia Rodrigo dominaram a dança, enquanto Tom Blyth e Louis Partridge desempenharam o papel de hype men da noite, animando os convidados e garantindo energia constante no ambiente.
Se a gala celebrou ícones consagrados, a after-party da Cartier foi inteiramente dedicada à nova geração de talentos: confiante, elegante e à vontade sob os holofotes.
Um balanço da noite
A quinta edição do Academy Museum Gala reafirmou sua relevância na indústria cinematográfica e cultural de Los Angeles. Além de arrecadar US$ 12 milhões, superando o valor do ano passado, o evento combinou arte, música e filantropia de forma memorável.
Entre homenagens e performances icônicas, a noite ficou marcada como uma das mais deslumbrantes do calendário hollywoodiano, provando que, quando se trata de glamour e cultura, o Academy Museum sabe exatamente como brilhar.
