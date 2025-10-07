Açaíteria Muriury se destaca na 1ª Expo Fronteira e conquista o público com sabor incomparável

Durante a 1ª Expo Fronteira, realizada recentemente em Assis Brasil, um dos grandes destaques de vendas apontados pelo SEBRAE foi a Açaíteria Muriury, empreendimento que vem conquistando o paladar dos acreanos com o sabor autêntico e inconfundível do seu açaí.

Sob o comando dos empreendedores Nicleia Ponce e Iarzon Cunha, a Muriury se tornou referência na região quando o assunto é açaí de verdade, aquele com textura cremosa, aroma natural e o toque artesanal que faz toda a diferença. O sucesso foi tanto que o estande da marca foi um dos mais movimentados da feira, atraindo visitantes de todas as idades e conquistando elogios de quem experimentou as delícias da casa.

Mas o cardápio da Muriury vai muito além do tradicional açaí na tigela. A açaiteria também oferece uma ampla variedade de sorvetes, milkshakes, outras delícias geladas, preparadas com ingredientes selecionados e servidas com todo o carinho e dedicação que são marcas registradas do casal proprietário.

De acordo com o levantamento do SEBRAE, a Açaíteria Muriury figurou entre os empreendimentos com melhor desempenho em vendas durante a feira, um reconhecimento que reforça a qualidade dos produtos e o compromisso dos proprietários em oferecer o melhor aos clientes.

Com um ambiente acolhedor, atendimento de excelência e aquele sabor que só quem é da região sabe fazer, a Muriury vem se consolidando como um ponto de encontro dos amantes de açaí e um exemplo inspirador de empreendedorismo local, que valoriza os sabores amazônicos e movimenta a economia da fronteira.

Quem ainda não conhece, precisa experimentar para entender por que o açaí da Muriury é simplesmente incomparável.

Açaíteria Muriury, o sabor que conquistou a fronteira!

Confira alguns dos produtos disponíveis: