Acesso clandestino: PF faz operação contra fraudes bancárias na Caixa

Na manhã desta quinta-feira (23/10), a Polícia Federal (PF) lançou uma ofensiva contra suspeitos de integrarem um esquema de fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal, no Rio de Janeiro (RJ).
Batizada de Operação Acesso Clandestino, a ação foi deflagrada com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em três endereços do bairro Cidade de Deus, localizado na Zona Oeste do Rio.
Nas buscas, que contaram com apoio do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da PF, policiais federais apreenderam R$ 60 mil, em espécie, e os celulares dos investigados, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.
Também foram determinadas as quebras de sigilo telemático dos envolvidos.
As fraudes
As investigações tiveram início em março deste ano, após a prisão em flagrante de um funcionário terceirizado da Caixa Econômica Federal.
Segundo a PF, o preso utilizava indevidamente a senha de um gerente para alterar dados cadastrais de clientes, permitindo que outros integrantes do grupo criminoso assumissem o controle das contas e realizassem saques e transferências sem o conhecimento dos correntistas.
As diligências levaram a PF até os investigados alvos da operação desta quinta (23). Eles responderão pela prática dos crimes de organização criminosa e furto mediante fraude.