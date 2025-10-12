Acessórios do Paris Fashion Week dão vida aos desfiles; confira

Nem sempre valorizados, os acessórios tem a capacidade de salvar qualquer visual, transformando-o da água para o vinho. Durante a Semana de Moda de Paris, realizada entre os dias 29 de setembro e 7 de outubro, os estilistas deixaram claro que os detalhes importam.

Celine primavera/verão 2026

Acessórios são destaque no Paris Fashion Week

Como de praxe, os desfiles de moda não sobrevivem só de roupas em si, mas também de acessórios e de como o conjunto é usado pela modelo. É nos detalhes que as passarelas realmente comunicam atitude e expressão, das passarelas mais chamativas às mais simples.

Por se tratar da temporada de primavera/verão, a maioria dos desfiles não poupou espaço ao incluir cores e brincar com os tamanhos das peças nas passarelas. Essa ligação costuma acontecer pelo fato de a primavera ser conhecida como a estação do florescer, que traz mais cor à natureza.

Confira alguns acessórios na galeria:

Chanel primavera/verão 2026

Chanel primavera/verão 2026

Miu Miu primavera/verão 2026

Miu Miu primavera/verão 2026

Lacoste primavera/verão 2026

Valentino primavera/verão 2026

Lacoste primavera/verão 2026

Balenciaga primavera/verão 2026

A grife Valentino, sob o comando de Alessandro Michele, trouxe inúmeras flores como acessório e nos fechos de algumas peças. O toque floral serviu de complemento para as roupas coloridas e de poucas estampas.

Ainda na Valentino, peças metálicas foram acrescentadas em grande estilo à coleção. Em destaque ficam o bracelete prateado com pedras azuis envolvidas em uma moldura dourada, e um colar de pétalas douradas usado junto a um terno.

Entre as estreias aguardadas para a temporada, o estilista Pierpaolo Piccioli conseguiu agradar tanto os fãs clássicos quanto os fiéis à era Demna na Balenciaga. Enquanto resgatou os desenhos modernistas do fundador Cristóbal Balenciaga, Piccioli também deu espaço para os modelos mais underground que vieram com a estética de seu antecessor na grife espanhola.

Sobre os acessórios propriamente, dois pares de óculos — totalmente influenciados por Demna — chamaram a atenção pelo estilo cyberpunk, de lente contínua até as hastes, quase como viseiras. Também foram notados bonés feitos de um material aveludado e um colar glamuroso de pedras vermelhas.

Agora, não sobre um acessório em específico, e sim sobre uma possível tendência de styling que envolve as bolsas. Toda temporada surge uma forma diferente — ou nem tanto — de segurarem as bolsas, mas agora, as passarelas sugerem que você carregue o item aberto ou quase caindo.

Essa mesma ideia se repetiu em diversos desfiles dessa primavera e tem virado assunto nas redes. De todo modo, outras formas também estão sendo apontadas como trend e, no final, você pode carregar as bolsas como quiser.

O itens selecionados são apenas um recorte dentro da infinidade de interpretações que puderam ser tiradas dessa temporada de primavera/verão.