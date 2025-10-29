“Achei que a gente fosse morrer”, diz Mirela Janis após assalto em SP

Mirela Janis e Yugnir Ângelo foram vítimas de assalto à mão armada, no fim da noite de terça-feira (28/10). A influencer apareceu aos prantos no Instagram para relatar o que aconteceu com ela e o marido.
“Acabamos de ser assaltados em São Paulo com uma arma na cabeça. Estou em choque. Nossa vida é mais importante que tudo, Deus nos livrou”, começou ela.
Muito nervosa e chorando muito, ela contou: “Vocês não sabem o que aconteceu com a gente agora. A gente saiu de casa aqui em São Paulo, de carro, e o homem colocou [fez sinal de arma com os dedos] na cabeça do boyzinho [forma que Mirela chama o marido], e aí levou o celular, os ouros, levou tudo”, relatou.
Alertou
Em seguida, ela desabafou: “Só que isso não é o problema. O problema é o nervoso, que pensei que a gente fosse morrer. Levou os anéis, levou tudo, tudo. Se alguém receber alguma mensagem no WhatsApp pelo celular do Yugnir, é porque foi isso. Mas a gente está bem”, garantiu.
Leia também
-
“A vida aqui não vale nada”, diz esposa de Arrascaeta após assalto
-
Saiba detalhes do assalto sofrido por Gracyanne Barbosa no Rio
-
Vídeo: Márcia Dantas chora após ser vítima de tentativa de assalto
-
Diogo Melim e Nanda Caroll relatam terror após assalto à mão armada
Logo depois, Mirela Janis relatou que teve uma “premonição”: “A gente está superbem, graças a Deus. Yugnir é minha testemunha: eu tinha sonhado que ele levou um tiro. A gente orou, repreendeu. E hoje, quando ele acordou, ele falou assim: ‘Não vamos sair no carro, não. Vamos pedir Uber porque estou com uma sensação estranha, tá chovendo’. A gente foi de Uber mesmo”, recordou.
Detalhes do ataque
Ainda na publicação, a influenciadora deu mais detalhes da ação do bandido: “E, agora à noite, a gente decidiu sair no carro. Nós fomos de carro, a gente estava na Faria Lima, a rua estava bem movimentada. Aí, ele só chegou, apontou, falou: ‘Abaixa o vidro’. Apontou para a cabeça dele e começou a falar: ‘Quer morrer? Passa tudo, passa tudo’”, disse, antes de completar:
5 imagensFechar modal.1 de 5
Mirela Janis apareceu chorando nos stories do Instagram após ser assaltada
Instagram/Reprodução2 de 5
Mirela Janis falou sobre a ação do bandido
Instagram/Reprodução3 de 5
Mirela Janis contou como o criminoso se comportou
Instagram/Reprodução4 de 5
Mirela Janis usou as redes sociais para falar sobre o crime
Instagram/Reprodução5 de 5
“Ele começou a tirar a pulseira, aí ‘passa o celular’. Aí foi, passou, só que ele perguntava qual era a senha. Aí o Yugnir não lembrava, com um negócio na cabeça, como é que vai lembrar? Levou a aliança de casamento. Aí eu ainda falei assim, ainda chamei de amigo. Eu falei: ‘Amigo, calma, a gente vai te entregar tudo. Tenha misericórdia da nossa vida, a gente vai te entregar tudo’”, contou.
Na sequência, ela revelou: “Aí, a gente falou a senha, aí eu joguei a minha aliança, não conseguiu levar minha aliança, graças a Deus. E ele ficava pedindo a senha e perguntando toda hora se a gente queria morrer. Eu só na minha cabeça falava: ‘Senhor, nos cobre com teu sangue, não deixa que a gente morrer’”, pediu.
Desabafo
Mirela Janis aproveitou que estava mais calma e desabafou: “A pessoa se sente muito vulnerável, meu Deus. E eu só pensava: ‘Deus, não deixa ele [atirar] no Yugnir, nem em mim, não deixa a gente morrer’. Aí depois que ele pegou a senha, ele falou: ‘Vocês vão acelerar, vai, vai embora, e não olha pra trás’”, recordou.
Ela ainda lembrou da atitude do bandido: “E ele ainda ficou parado lá no meio da rua, a gente acelerou, e aí parece que você só cai em si depois. Eu comecei a surtar dentro do carro, a gritar, desesperada. Mas, enfim, Deus nos livrou”, agradeceu.
No fim, ela observou: “Essas pessoas [matam] por qualquer coisa, a vida não tem valor pra elas. Graças a Deus que a gente tá bem. Bem material, a pessoa depois recupera”, encerrou.