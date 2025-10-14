“achei-que-ia-morrer”,-diz-jovem-que-teve-rosto-rasgado-por-advogado

O homem que teve o rosto rasgado com uma taça de vinho durante uma confraternização no hotel Royal Tulip, na sexta-feira (10/10), é natural de Belo Horizonte, mora em Goiânia e estava em Brasília apenas para trabalhar no evento. Rafael Moreira de Carvalho, 32 anos, precisou ser encaminhado ao Hospital de Base da capital federal e afirma que pensou que não sobreviveria ao ataque.

O agressor, o advogado Adonis Martins Alegre, 35 anos, foi preso em flagrante. Além da agressão, ele é acusado de assediar colegas mulheres durante a mesma festa.

Veja fotos da vítima:

O ataque

Rafael relatou ao Metrópoles que estava trabalhando tranquilamente na confraternização, promovida por uma plataforma jurídica digital, quando Adonis, visivelmente embriagado, começou a assediar mulheres presentes.

“Teve uma hora em que ele tentou encostar na mulher que estava do meu lado. Eu segurei a mão dele e falei: ‘Cara, não faz isso’. Na primeira vez ele resmungou, mas depois insistiu. Quando eu segurei a mão dele de novo, ele me deu uma taça na cara. Foi do nada. Uma covardia. Dificilmente a gente vê alguém saindo vivo de um ataque de vidro. Eu pensei que ia morrer e virar história”, contou Rafael.

O ataque deixou cortes profundos no rosto do funcionário, que precisou levar 12 pontos. “Não senti dor na hora, porque a adrenalina subiu e eu até tentei reagir, mas alguém me segurou. Foi uma mistura de sorte, raiva e desespero. Lembro de chorar em prantos no telefone com minha mãe a caminho do Hospital de Base”, acrescentou.

Câmeras de segurança do hotel registraram o momento da agressão.

Veja:

Adonis foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e responde pelos crimes de lesão corporal grave, importunação sexual e perseguição. Segundo o delegado plantonista Sérgio Bautzer, o advogado não pôde ser ouvido devido ao estado de embriaguez. “A Justiça deverá marcar audiência de custódia, onde ele será ouvido. Não foi arbitrada fiança, pois as penas ultrapassam quatro anos”, explicou.