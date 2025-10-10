Acho que governo reverá posição após derrota em MP, prevê João Camargo

Belém — Presidente do conselho da Esfera Brasil, o empresário João Camargo previu, nesta sexta-feira (10/10), que o governo Lula vai rever sua posição após a Câmara dos Deputados deixar caducar a medida provisória (MP) alternativa à alta do IOF.
Em entrevista durante o Fórum Esfera em Belém, Camargo, que possui interlocução tanto com o governo quanto com o setor produtivo, afirmou que o governo deve buscar uma saída “mais conciliadora daqui para frente”.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Grupo Esfera2 de 4
João Camargo, presidente do conselho do grupo Esfera Brasil
Divulgação/Esfera Brasil3 de 4
Reprodução/Piatã FM4 de 4
Reprodução/Piatã FM
“São muitos impostos, né? São 23 impostos criados — tem gente que fala em 27, tem gente que fala em 32 impostos criados. Chega uma hora em que isso pesa muito para o setor produtivo, esses aumentos de impostos. Acho que o governo vai, realmente, rever a posição dele e deve buscar alguma coisa mais conciliadora daqui para frente”, disse o empresário.
Leia também
-
Governo tentou última cartada para reverter derrota em MP; saiba qual
-
Após derrota em MP, governo e PT retomam discurso de “ricos x pobres”
-
Lula decide exonerar ministros para votar MP alternativa ao IOF
-
Estratégia do governo na reforma do IR atrapalhou MP, diz Centrão
A MP em questão trazia uma série de alternativas ao reajuste do IOF, com propostas arrecadatórias que previam a taxação de bets, aplicações financeiras e letras de crédito do Agronegócio (LCA) e Imobiliária (LCI).
Veja o vídeo:
O colunista viajou a convite do Grupo Esfera