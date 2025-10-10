Acho que governo reverá posição após derrota em MP, prevê João Camargo

Belém — Presidente do conselho da Esfera Brasil, o empresário João Camargo previu, nesta sexta-feira (10/10), que o governo Lula vai rever sua posição após a Câmara dos Deputados deixar caducar a medida provisória (MP) alternativa à alta do IOF.

Em entrevista durante o Fórum Esfera em Belém, Camargo, que possui interlocução tanto com o governo quanto com o setor produtivo, afirmou que o governo deve buscar uma saída “mais conciliadora daqui para frente”.

A MP em questão trazia uma série de alternativas ao reajuste do IOF, com propostas arrecadatórias que previam a taxação de bets, aplicações financeiras e letras de crédito do Agronegócio (LCA) e Imobiliária (LCI).

O colunista viajou a convite do Grupo Esfera