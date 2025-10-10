10/10/2025
Acho que governo reverá posição após derrota em MP, prevê João Camargo

Escrito por Metrópoles
Belém — Presidente do conselho da Esfera Brasil, o empresário João Camargo previu, nesta sexta-feira (10/10), que o governo Lula vai rever sua posição após a Câmara dos Deputados deixar caducar a medida provisória (MP) alternativa à alta do IOF.

Em entrevista durante o Fórum Esfera em Belém, Camargo, que possui interlocução tanto com o governo quanto com o setor produtivo, afirmou que o governo deve buscar uma saída “mais conciliadora daqui para frente”.

“São muitos impostos, né? São 23 impostos criados — tem gente que fala em 27, tem gente que fala em 32 impostos criados. Chega uma hora em que isso pesa muito para o setor produtivo, esses aumentos de impostos. Acho que o governo vai, realmente, rever a posição dele e deve buscar alguma coisa mais conciliadora daqui para frente”, disse o empresário.

A MP em questão trazia uma série de alternativas ao reajuste do IOF, com propostas arrecadatórias que previam a taxação de bets, aplicações financeiras e letras de crédito do Agronegócio (LCA) e Imobiliária (LCI).

O colunista viajou a convite do Grupo Esfera

