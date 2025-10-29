Acidente aéreo que matou 12 pessoas em Rio Branco completa dois anos; relembre

Há dois anos, em 29 de outubro de 2023, um avião da empresa A.R.T. Táxi Aéreo caiu em uma área de mata logo após decolar do Aeroporto Internacional de Rio Branco, matando as 12 pessoas a bordo. A tragédia, considerada o maior desastre aéreo do Acre desde 2002, segue sem explicação definitiva.

A aeronave, um modelo Caravan, decolou por volta das 7h20 com destino a Envira (AM) e faria uma parada em Eirunepé (AM). Um minuto depois da decolagem, o avião perdeu altitude e explodiu ao atingir o solo. Entre as vítimas estavam o piloto, o copiloto, seis homens, três mulheres e uma criança de 1 ano e 7 meses. A maioria retornava ao Amazonas após realizar tratamento de saúde em Rio Branco.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) ainda não concluiu o relatório final. Segundo o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), a apuração estava em 55% da etapa de análise técnica na última atualização pública. O órgão reforça que não há prazo fixo para encerramento, pois o tempo depende da complexidade de cada caso.

Devido à explosão e ao incêndio após o impacto, os corpos ficaram carbonizados. O processo de identificação foi conduzido pelo Instituto de Análises Forenses (IAF), utilizando extração de DNA a partir de fragmentos ósseos. Mesmo após meses de trabalho, uma das vítimas, Francisco Eutimar Bernardo de Souza, não pôde ser identificada.

O diretor do Departamento da Polícia Técnico-Científica, Sandro Martins, explicou que as amostras genéticas de parentes não foram suficientes para confirmar o vínculo. A família aguarda a declaração de morte presumida, processo judicial que ainda tramita no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

Urnas com cinzas recolhidas no local do acidente foram levadas a Envira (AM) e Itaituba (PA), cidades de origem de parte dos passageiros e tripulantes, onde ocorreram velórios simbólicos. Em Rio Branco, familiares realizaram homenagens em memória das vítimas, relembrando a perda e cobrando respostas sobre o que causou a queda.

Tereza Barbosa, prima de Eutimar e tia de Francisco Alexsander Barbosa Bezerra, também morto no acidente, recorda que foi a última pessoa da família a vê-los com vida. “É muito triste você ficar esperando uma pessoa que nunca vai chegar em casa”, disse.

Vitimas do acidente:

Cláudio Atílio Mortari, piloto, de Itaituba (PA)

Kleiton Lima Almeida, copiloto, de Itaituba (PA)

Jamilo Motta Maciel, dentista, de Eirunepé (AM)

Raimundo Nonato Rodrigues de Melo, dentista, de Eirunepé (AM)

Francisco Alexsander Barbosa Bezerra, vigilante, de Eirunepé (AM)

José Marcos Epifanio, empresário, de Envira (AM)

Antônio Cleudo Mattos, empresário, de Envira (AM)

Antônia Elizângela, pecuarista, de Envira (AM)

Edineia de Lima, servidora pública, de Envira (AM)

Ana Paula Vieira Alves, de Eirunepé (AM)

Clara Maria Vieira Monteiro, filha de Ana Paula, 1 ano e 7 meses

Francisco Eutimar Bernardo de Souza, de Eirunepé (AM), não identificado

