18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Acidente com ônibus deixa ao menos 15 mortos na BR-423, em Pernambuco

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
acidente-com-onibus-deixa-ao-menos-15-mortos-na-br-423,-em-pernambuco

Na noite dessa sexta‑feira (17/10), um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo ocorreu na BR‑423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco, em um trecho conhecido como Serra dos Ventos.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava mais de 30 passageiros.

Até o momento, já se confirma que ao menos 15 pessoas morreram no acidente. O número exato de feridos ainda não está totalmente fechado, nem as circunstâncias precisas do acidente.

Leia também

O ônibus saiu de Brumado (BA), com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE), no Agreste pernambucano, onde o grupo teria ido fazer compras, e retornava para a Bahia quando tombou, de acordo com a polícia.

Equipes da PRF, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil foram acionadas ao local.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional.

No hospital

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde nos municípios de Paranatama, Iati e Garanhuns. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a identidade das vítimas ou o estado de saúde de todos os sobreviventes.

De acordo com o policial rodoviário Luciano Holanda, chefe de Policiamento e Fiscalização da PRF em Garanhuns, o ônibus era fretado, contava com autorização válida para transporte e foi contratado especificamente para essa viagem.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost