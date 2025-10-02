Acidente de carro na Polônia deixa jogadores brasileiros em estado grave

02/10/2025
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Três jogadores brasileiros sofreram um grave acidente de carro no Distrito de Plowce, na Polônia, no último domingo (28/9). Os atletas estavam no mesmo carro, dirigido por Kayo Lopes, que atua como volante. No veículo também estavam o atacante Brendon Pereira e o zagueiro Pedro Guilherme. Os atletas atuam no BKS Sparta Brodnica, da IV Liga, que corresponde à 5ª divisão do futebol polonês.

Segundo informações, Kayo Lopes teria perdido o controle do veículo, saiu da pista e capotou algumas vezes até colidir contra uma árvore. O motorista foi submetido a uma cirurgia na coluna e segue sedado. Os demais jogadores sofreram ferimentos leves, foram atendidos e receberam alta na mesma data.

Nas redes sociais, o clube polonês informou sobre o acidente e atualizou sobre o quadro de saúde dos jogadores.

Confira:

Na manhã de domingo, 28 de setembro, ocorreu um acidente de carro envolvendo três pessoas. O carro era ocupado pelos jogadores do Sparta, Brendon Pereira e Kayo Lopes, além do nosso ex-jogador Pedro Guilherme, que dirigia. Após a partida de sábado em Wąbrzeźno, dois dos nossos jogadores foram visitar Pedro e o acompanharam ao aeroporto para ver seu pai, que estava retornando ao Brasil.

Ao retornar do aeroporto, ocorreu o acidente – o carro saiu da pista e bateu em uma árvore. Todos os ocupantes estavam sóbrios no momento do acidente. Pedro e Brendon saíram ilesos, enquanto Kayo Lopes foi levado ao hospital em estado grave. Nosso jogador sofreu uma grave lesão na coluna. Ele passou por uma cirurgia bem-sucedida ontem. Atualmente, ele está em tratamento intensivo e sob supervisão médica constante. Os próximos dias serão cruciais para a saúde do jogador.

Agradecemos todas as suas palavras de apoio – nossos pensamentos estão com Kayo e sua família. Acreditamos profundamente em sua recuperação.

Kayo – estamos lhe enviando muita energia positiva e desejando uma rápida recuperação!”

Kayo Lopes, que está em estado grave, foi revelado nas categorias de base do Volta Redonda-RJ e atuou por Juventude e Itapirense, além do Barra Mansa pelo profissional. Fora do Brasil, o jogador teve passagem no futebol português antes de se transferir para a Polônia.

Brendon Pereira também passou pelo Barra Mansa e, ainda no Brasil, defendeu o Audax-RJ, Crato, Lagarto-SE, Carmópolis e foi negociado com o time polonês.

Pedro Guilherme, o mais jovem entre os três, tem 22 anos e fez sucesso nas categorias de base da Portuguesa-RJ. Ele se transferiu cedo para o Bardejov, da Eslováquia. Após algumas temporadas, o jogador foi para o Sparta Brodnica, da Polônia.

O clube e família dos jogadores seguem atualizando o quadro de saúde nas redes sociais.

