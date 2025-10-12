Acidente de trânsito na BR-070 deixa duas mulheres feridas

Um acidente de trânsito deixou duas mulheres feridas na tarde deste domingo (12/10) na BR-070. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu na altura do condomínio Privê, região da Ceilândia.

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h. No local, as equipes encontraram o automóvel Renault Sandero Stepway preto na área verde da via, com marcas que aparentavam terem sido produzidas por um capotamento.

Duas mulheres que estavam no veículo foram avaliadas pelos bombeiros após se queixarem de dores na região do pescoço, uma delas aparentava ter fraturado o antebraço direito. Elas foram encaminhadas, conscientes e orientadas, para atendimento hospitalar especializado.

Um terceiro passageiro, que estava no banco de trás, não necessitou de transporte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.