12/10/2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Acidente de trânsito na BR-070 deixa duas mulheres feridas

Escrito por Metrópoles
acidente-de-transito-na-br-070-deixa-duas-mulheres-feridas

Um acidente de trânsito deixou duas mulheres feridas na tarde deste domingo (12/10) na BR-070. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu na altura do condomínio Privê, região da Ceilândia.

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h. No local, as equipes encontraram o automóvel Renault Sandero Stepway preto na área verde da via, com marcas que aparentavam terem sido produzidas por um capotamento.

Duas mulheres que estavam no veículo foram avaliadas pelos bombeiros após se queixarem de dores na região do pescoço, uma delas aparentava ter fraturado o antebraço direito. Elas foram encaminhadas, conscientes e orientadas, para atendimento hospitalar especializado.

Um terceiro passageiro, que estava no banco de trás, não necessitou de transporte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

ContilNet Notícias

