acidente-deixa-motociclista-ferido-em-“tesourinha”-da-asa-sul 

Um motociclista ficou ferido após colisão com um carro em uma “tesourinha” na altura da 213/214, da Asa Sul, em acidente ocorrido na tarde deste sábado (4/10).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motociclista apresentava escoriações e foi transportado para o hospital consciente e orientado.

Um vídeo registrou o momento do socorro. Assista:

Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente.

