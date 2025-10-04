acidente-deixa-motociclista-ferido-em-“tesourinha”-da-asa-sul 

0
Um motociclista ficou ferido após colisão com um carro em uma “tesourinha” na altura da 213/214, da Asa Sul, em acidente ocorrido na tarde deste sábado (4/10).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motociclista apresentava escoriações e foi transportado para o hospital consciente e orientado.
Um vídeo registrou o momento do socorro. Assista:
Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente.
Leia também
-
Jovem intérprete de libras do DF morre em acidente de carro
-
Motociclista de 62 anos morre em acidente na DF-290 neste sábado (6/9)
-
Mulher morta em acidente na BR-040 era protetora de animais no DF
-
Motociclista de 34 anos morre em acidente com caminhão no DF