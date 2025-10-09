Acidente entre caminhonete e Fiat Uno é registrado na rua Isaura Parente, em Rio Branco

Uma colisão envolvendo uma caminhonete e um Fiat Uno foi registrada na tarde desta quinta-feira (9), em Rio Branco, capital do Acre. O acidente ocorreu na rua Isaura Parente, nas proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre quem teria causado o acidente. As circunstâncias da batida deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito.

A via é uma das mais movimentadas da região e acidentes de transito ter se tornado mais comuns no local.