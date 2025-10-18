18/10/2025
Acidente entre carro e moto interdita trecho da Avenida Ceará e causa desvio no trânsito

Ainda não se sabe se existem feridos

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na Avenida Ceará, em Rio Branco, na tarde deste sábado (18). A Polícia Militar está no local para controlar o trânsito e realizar os primeiros levantamentos sobre o caso.

O acidente aconteceu na tarde desse sabado/Foto: ContilNet

Para evitar a paralisação do fluxo de veículos, um desvio foi feito na via até a retirada dos veículos e a conclusão da perícia.

Ainda não há informações sobre o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nem sobre o estado de saúde das vítimas.

