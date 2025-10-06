06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Acidente grave em Guajará (AM), deixa quatro feridos; duas vítimas estão em estado gravíssimo

Segundo informações preliminares, duas das vítimas sofreram ferimentos gravíssimos e foram transferidas para a UTI

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na tarde do último domingo (5), um grave acidente foi registrado na Estrada do Mutirão, no município de Guajará, no Amazonas. A colisão envolveu duas motocicletas e deixou quatro pessoas feridas.

As outras duas permanecem em observação médica na mesma unidade | Foto: Reprodução

Segundo informações preliminares, duas das vítimas sofreram ferimentos gravíssimos e foram transferidas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC). As outras duas permanecem em observação médica na mesma unidade.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O caso reforça o alerta sobre os riscos nas estradas e a importância do uso de capacetes e demais equipamentos de segurança, além da necessidade de atenção redobrada por parte dos condutores.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost