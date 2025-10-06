Acidente grave em Guajará (AM), deixa quatro feridos; duas vítimas estão em estado gravíssimo

Na tarde do último domingo (5), um grave acidente foi registrado na Estrada do Mutirão, no município de Guajará, no Amazonas. A colisão envolveu duas motocicletas e deixou quatro pessoas feridas.

Segundo informações preliminares, duas das vítimas sofreram ferimentos gravíssimos e foram transferidas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC). As outras duas permanecem em observação médica na mesma unidade.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O caso reforça o alerta sobre os riscos nas estradas e a importância do uso de capacetes e demais equipamentos de segurança, além da necessidade de atenção redobrada por parte dos condutores.