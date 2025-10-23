Aclamado em Cannes e cotado ao Oscar, “O Agente Secreto” terá pré-estreia no Acre

O aguardado filme brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, terá sessões de pré-estreia em 250 cinemas de 76 cidades em todo o país, incluindo o Acre, no próximo dia 6 de novembro. Essa iniciativa marca o início da divulgação nacional do longa, que será exibido em todos os estados e capitais brasileiras antes da estreia oficial.

Ambientado em 1977, durante o regime militar no Brasil, o filme acompanha Marcelo (vivido por Wagner Moura), um professor de tecnologia que tenta reconstruir a vida após anos de afastamento, mas acaba envolvido em uma trama de espionagem, paranoia e memórias políticas.

A produção foi ovacionada no Festival de Cannes, em maio de 2025, recebendo longos aplausos e elogios da crítica internacional, que a apontou como uma das favoritas à Palma de Ouro. Além disso, “O Agente Secreto” foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026, concorrendo na categoria de Melhor Filme Internacional.

As sessões de pré-estreia oferecem ao público uma oportunidade exclusiva de assistir ao filme antes de sua chegada oficial aos cinemas. Com sua combinação de cinema autoral e alcance popular, o longa se consolida como um marco no audiovisual brasileiro contemporâneo, reafirmando a força criativa e política do cinema nacional.