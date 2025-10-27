ACM Neto e Jerônimo empatados para governo da Bahia, diz pesquisa

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), e o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), aparecem tecnicamente empatados nas simulações para o governo da Bahia em 2026, segundo pesquisa Real Time Big Data.

O levantamento testou quatro cenários estimulados e, em todos, os dois lideram com margens próximas, à frente de nomes como João Roma (PL), José Carlos Aleluia (Novo) e Bruno Reis (União).

O PT governa a Bahia há cinco mandatos consecutivos, desde 2007. Se Jerônimo Rodrigues for eleito em 2026, o partido permanecerá por 28 anos ininterruptos à frente do Executivo baiano.

A pesquisa Real Time Big Data foi realizada nos dias 18 e 19 de setembro de 2025, com 1.200 entrevistas em todo o estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

No primeiro cenário, ACM Neto tem 40% das intenções de voto contra 36% de Jerônimo Rodrigues. João Roma (PL) aparece com 5%, e José Carlos Aleluia (Novo) com 2%. Em outro cenário, com o atual ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) no lugar de Jerônimo, há novo empate: 42% para ACM Neto e 42% para o ex-governador. Quando o nome do atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, é incluído, Jerônimo lidera com 38%, seguido de ACM Neto com 34%.

O atual governador é também o nome com maior rejeição entre os eleitores: 48% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. ACM Neto aparece em seguida, com 41% de rejeição. Os índices mais baixos são de Bruno Reis (32%) e Kleber Rosa (PSOL), com 38%.

Senado na Bahia: Rui Costa e Wagner lideram

A pesquisa também mediu a corrida pelas duas vagas ao Senado. O petista Rui Costa aparece na dianteira em todos os três cenários testados. Em um deles, tem 26%, seguido por Marcio Marinho (Republicanos), com 17%, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Aroldo Cedraz (sem partido), com 11%. Em outro cenário, Jacques Wagner (PT) aparece na frente com 27%, à frente de Rui Costa (23%) e João Roma (PL), com 10%.

Nos cenários testados pela Real Time Big Data, os dois nomes do PT — Rui Costa e Jacques Wagner — aparecem como favoritos para manter o controle das cadeiras baianas no Senado em 2026.