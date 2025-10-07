07/10/2025
Ações da MRV desabam na Bolsa com dados fracos do 3º trimestre

As ações da MRV negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) estavam entre as maiores perdas do pregão desta terça-feira (7/10) no início da tarde.

Por volta das 12h15 (pelo horário de Brasília), os papéis da companhia desabavam 10,17%, cotados a R$ 6,45.

Na mínima do dia até aqui, a cotação da ação da MRV recuou a R$ 6,41.

Geração de caixa frustra o mercado

Segundo analistas do mercado, o tombo das ações da MRV se deve, principalmente, aos dados divulgados mais cedo a respeito da prévia operacional para o terceiro trimestre.

A MRV reportou uma geração de caixa ajustada de R$ 30 milhões para a divisão MRV Incorporação – indicador considerado fraco pelo mercado.

Além disso, as vendas líquidas da companhia somaram R$ 2,445 bilhões, com quedas de 0,5% na comparação anual e de 8,9% na base trimestral.

O Valor Geral de Vendas (VGV) de lançamentos, por sua vez, foi de R$ 2,355 bilhões, o que representou uma retração de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado e de 31,7% na comparação trimestral.

A MRV vendeu 8.779 apartamentos no terceiro trimestre, com baixas de 9,6% (anual) e 11,6% (trimestral). Em relação aos lançamentos, foram 8.354 unidades, com quedas de 19,3% e 31,8%, respectivamente nas bases anual e trimestral.

