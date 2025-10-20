Ações do Fleury caem com rumor sobre fim de negociação com Rede D’Or

As ações da empresa de diagnósticos médicos Fleury negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) registravam forte queda no pregão desta segunda-feira (20/10), em meio a rumores acerca da suposta suspensão das negociações com a rede de hospitais Rede D’Or São Luiz.

O que aconteceu

Há meses, o mercado monitora informações a respeito de uma possível unificação entre os negócios de Fleury e Rede D’Or.

No domingo (19/10), o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informou que a Rede D’Or teria aberto conversas com outras empresas do setor, como a Alliança Saúde e o Dasa, após uma suposta desistência da compra do Fleury.

O efeito sobre as ações negociadas na B3 foi imediato. Por volta das 11h35 (pelo horário de Brasília) desta segunda-feira, os papéis do Fleury recuavam 3,98%, cotados a R$ 14,96.

As ações da Rede D’Or, por sua vez, subiam 1,18%, negociadas a R$ 41,27.

Fleury nega

Por meio de comunicado divulgado nesta segunda, o Grupo Fleury rebateu as informações e afirmou que não há nenhuma decisão sobre “suspender, seguir ou não seguir com qualquer transação” com a Rede D’Or. De acordo com a companhia, as tratativas seguem em andamento.

“Apesar de existirem tratativas, não há qualquer decisão de sua administração de suspender, seguir ou não seguir com qualquer transação envolvendo a Rede D’Or, tampouco quaisquer compromissos ou documentos celebrados entre a companhia e a Rede D’Or, vinculantes ou não, tendo por objeto uma potencial operação”, informou o Fleury.

Também por meio de nota, a Dasa negou qualquer negociação com a Rede D’Or.

Fleury e Rede D’Or

Atualmente, o Fleury tem valor de mercado de quase R$ 7 bilhões. A Rede D’Or, por sua vez, vale R$ 75,3 bilhões.

Em 2022, a Rede D’Or adquiriu a SulAmérica Seguros e, em 2024, acertou uma joint venture com a Bradesco Seguros. Joint venture é um modelo de colaboração empresarial que consiste na união de duas ou mais empresas com o objetivo de executar um projeto.