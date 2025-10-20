20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Ações do Fleury caem com rumor sobre fim de negociação com Rede D’Or

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
acoes-do-fleury-caem-com-rumor-sobre-fim-de-negociacao-com-rede-d’or

As ações da empresa de diagnósticos médicos Fleury negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) registravam forte queda no pregão desta segunda-feira (20/10), em meio a rumores acerca da suposta suspensão das negociações com a rede de hospitais Rede D’Or São Luiz.

O que aconteceu

Há meses, o mercado monitora informações a respeito de uma possível unificação entre os negócios de Fleury e Rede D’Or.

No domingo (19/10), o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informou que a Rede D’Or teria aberto conversas com outras empresas do setor, como a Alliança Saúde e o Dasa, após uma suposta desistência da compra do Fleury.

O efeito sobre as ações negociadas na B3 foi imediato. Por volta das 11h35 (pelo horário de Brasília) desta segunda-feira, os papéis do Fleury recuavam 3,98%, cotados a R$ 14,96.

As ações da Rede D’Or, por sua vez, subiam 1,18%, negociadas a R$ 41,27.

Leia também

Fleury nega

Por meio de comunicado divulgado nesta segunda, o Grupo Fleury rebateu as informações e afirmou que não há nenhuma decisão sobre “suspender, seguir ou não seguir com qualquer transação” com a Rede D’Or. De acordo com a companhia, as tratativas seguem em andamento.

“Apesar de existirem tratativas, não há qualquer decisão de sua administração de suspender, seguir ou não seguir com qualquer transação envolvendo a Rede D’Or, tampouco quaisquer compromissos ou documentos celebrados entre a companhia e a Rede D’Or, vinculantes ou não, tendo por objeto uma potencial operação”, informou o Fleury.

Também por meio de nota, a Dasa negou qualquer negociação com a Rede D’Or.

Fleury e Rede D’Or

Atualmente, o Fleury tem valor de mercado de quase R$ 7 bilhões. A Rede D’Or, por sua vez, vale R$ 75,3 bilhões.

Em 2022, a Rede D’Or adquiriu a SulAmérica Seguros e, em 2024, acertou uma joint venture com a Bradesco Seguros. Joint venture é um modelo de colaboração empresarial que consiste na união de duas ou mais empresas com o objetivo de executar um projeto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost