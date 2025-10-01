01/10/2025
Acompanhe ao vivo a transmissão do sorteio de 500 casas na Cidade do Povo, em Rio Branco

O evento acontece com transmissão ao vivo e pode ser acompanhado pela população, garantindo transparência no processo de seleção

O sonho da casa própria está mais próximo para centenas de famílias acreanas. O Governo do Estado realiza nesta quarta-feira, 1º de outubro, o sorteio de 500 unidades habitacionais no conjunto Cidade do Povo, em Rio Branco.

As moradias são na Cidade do Povo/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O evento acontece com transmissão ao vivo e pode ser acompanhado pela população, garantindo transparência no processo de seleção. As moradias fazem parte de um projeto habitacional voltado a famílias de baixa renda que se inscreveram previamente e preencheram os critérios estabelecidos.

De acordo com o governo, a entrega das casas representa um passo importante na política de habitação popular, voltada a reduzir o déficit habitacional e oferecer melhores condições de vida à população.

A Cidade do Povo, localizada na capital acreana, é um dos maiores conjuntos habitacionais já construídos no estado e segue recebendo novas etapas de obras e serviços de infraestrutura, como escolas, postos de saúde e transporte público.

ACOMPANHE AO VIVO:

