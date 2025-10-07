Açougueira chamada de biscate é presa após esfaquear marido cadeirante

Uma mulher açougueira, de 46 anos, foi presa em flagrante, nessa segunda-feira (6/10), suspeita de esfaquear o marido após ser chamada de traidora e biscate durante uma discussão, em Jaguariúna, no interior de São Paulo. A vítima esfaqueada tem metade das duas pernas amputadas e, por isso, faz uso de uma cadeira de rodas.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal passou a tarde ingerindo bebidas alcoólicas em casa, no bairro Terras da Capela de Santo Antônio, quando o homem, de 47 anos, acusou a esposa de infidelidade e a chamou de “traidora” e “biscate”.

A mulher, então, teria se sentido ofendida e desferido algumas facadas contra o companheiro — nos braços, no antebraço e no tórax. A suspeita ainda contou que as ofensas são constantes.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e, ao chegar na residência, encontrou a vítima caída no chão do quinta de casa, com grande quantidade de sangue ao seu redor. Uma ambulância foi requisitada no local para socorrer a vítima, enquanto os guardas começaram a vistoria o imóvel. A suspeita foi localizada dentro de um quarto da casa e teria confessado que esfaqueou o marido.

Os guardas prenderam a mulher e apreenderam a arma usada no crime, que foi localizada na cozinha da residência. A vítima, por sua vez, foi encaminhada ao Hospital Municipal Walter Ferrari, onde permanece sob observação médica e se encontra em um estado de saúde estável.

Depoimento da mulher

Na Delegacia de Jaguariúna, a presa contou que só quis dar um susto no companheiro por ter ofendido a sua honra, visto que ela “só trabalha e cuida dele”.

Ela também afirmou que não queria matar o rapaz, mas que se quisesse, saberia como, já que trabalha como açougueira.

A mulher afirmou que o marido estava de pé ao lado de um fogão de lenha da casa quando as facadas aconteceram. A faca usada no crime estava sendo utilizada pela suspeita para cortar carne.

Apesar da mulher negar querer matar o marido, os guardas envolvidos na ocorrência disseram que a suspeita afirmou que mataria o companheiro por não aceitar as ofensas e depois mudou o relato, dizendo que se tratava de uma discussão de casal.

O homem não foi ouvido ainda pela polícia por estar no hospital.

Investigação

A delegada responsável pelo caso, Gilmara Natalia dos Santos, afirmou que entende que a suspeita não teve a intenção de matar o marido, uma vez que atingiu potencialmente órgãos não vitais, podendo ter acertado órgãos mais graves.

Apesar disso, a mulher foi indiciada por lesão corporal grave e por isso foi presa em flagrante. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Jaguariúna.