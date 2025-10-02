Acre apresenta estabilidade nos casos de síndrome respiratória, indica boletim Infogripe

O mais recente boletim do Infogripe, divulgado pela Fiocruz nesta quinta-feira (2), mostra que o Acre segue em quadro estável de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A análise leva em conta registros da Semana Epidemiológica 39, entre os dias 21 e 27 de setembro.

Segundo os dados do SIVEP-Gripe, o estado apresentou oscilações pontuais nas últimas seis semanas, mas sem tendência de crescimento consistente. Em Rio Branco, a situação é classificada em nível de alerta, embora não haja registro de aumento sustentado de ocorrências.

Em âmbito nacional, o levantamento identificou crescimento prolongado em cinco estados: Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás. Nessas regiões, os índices têm se mantido em alta, diferentemente do que ocorre no Acre.

Já entre as capitais brasileiras, os maiores aumentos foram observados em Manaus, Belém e Porto Alegre. Nesses locais, a incidência maior está concentrada em crianças pequenas e adolescentes, grupos que vêm sendo os mais atingidos neste momento.