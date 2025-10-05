Acre avança em negociações de mercado de carbono e pode se tornar referência nacional, diz secretária

A secretária dos Povos Indígenas do Acre, Francisca Arara, afirmou que o Estado tem avançado nas negociações para a captação de fundos climáticos e no mercado de carbono, mas destacou que o processo exige diálogo, transparência e respeito às normas estabelecidas pelo Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e pela Comissão Estadual de Validação (Cerva).

Segundo Francisca, a Cerva é responsável por validar qualquer negociação ligada ao tema e conta com câmaras temáticas, como a Indígena e a da Mulher, que envolvem representantes da sociedade civil.

“Cada passo de negociação tem que ter a conversa, a transparência com a Cerva. Se não tem transparência, tem que parar tudo para rever o próximo passo”, afirmou.

A secretária lembrou que o governo já realizou cinco consultas regionais e um fórum sobre o tema, além de contar com um decreto estadual que atualiza a Estratégia de Repartição de Benefícios.

A medida busca garantir que os recursos captados sejam distribuídos de forma justa entre diferentes segmentos, como povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais.

Francisca explicou ainda que o recurso não é destinado exclusivamente à Secretaria dos Povos Indígenas, mas faz parte de um programa público mais amplo.

“Não é só para os povos indígenas ou para populações tradicionais, envolve também a parte operacional do governo. É um processo que precisa seguir normas, princípios e regras”, disse.

Outro ponto ressaltado é que os recursos também devem contemplar ações de enfrentamento a eventos extremos e de adaptação às mudanças climáticas, além do apoio à implementação dos planos de gestão territorial e ambiental das 26 terras indígenas do Acre.

Esses planos, segundo a secretária, funcionam como guias para nortear políticas públicas nos territórios.

Francisca destacou que o Acre pode se tornar referência nacional se conseguir conduzir o processo com transparência e governança.