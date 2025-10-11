11/10/2025
Acre convoca profissionais para segunda chamada do Mais Médicos Especialistas

O programa oferece bolsa-formação entre R$ 10 mil e R$ 20 mil e a oportunidade de aprimoramento junto às principais instituições formadoras do país

As inscrições para a segunda chamada do programa Mais Médicos Especialistas, do Ministério da Saúde, encerram-se neste domingo, 12, e os profissionais interessados em participar devem se inscrever exclusivamente pelo link. A iniciativa integra o eixo Agora Tem Especialistas e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados do Sistema Único de Saúde (SUS), com a participação de médicos e médicas em processo de aperfeiçoamento profissional.

O programa oferece bolsa-formação entre R$ 10 mil e R$ 20 mil e a oportunidade de aprimoramento junto às principais instituições formadoras do país, como a Rede EBSERH e os hospitais Proadi-SUS, entre eles, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o A.C. Camargo Câncer Center, a Beneficência Portuguesa, o HCor, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Hospital Moinhos de Vento. A formação tem duração de 12 meses, com 16 horas semanais de prática assistencial e 4 horas de atividades educacionais, em modelo que combina teoria e prática dentro da rede pública de saúde.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância da adesão à nova etapa do programa e reforçou o convite aos profissionais. “O programa representa uma oportunidade de qualificação para os médicos e, ao mesmo tempo, de fortalecimento para o nosso sistema de saúde. Queremos estimular médicos acreanos e de outros estados a participarem, reforçando as especialidades e garantindo que mais pacientes tenham acesso rápido e resolutivo ao atendimento especializado. Essa é uma política estratégica que vem ao encontro das necessidades do nosso estado”, afirmou.

No Acre, o programa vai reforçar o atendimento especializado em áreas, como oncologia e diagnóstico. Os profissionais atuarão em unidades hospitalares e ambulatoriais da rede pública estadual, contribuindo para reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população aos serviços de média e alta complexidade.

A coordenadora do Grupo Condutor do programa Agora Tem Especialistas no Acre, Érika Oliveira, enfatizou que o estado está preparado para receber os novos profissionais. “Estamos organizando o fluxo de integração dos médicos que ingressarem nesta etapa, para que atuem de forma alinhada às equipes e contribuam com a ampliação do cuidado. O programa tem um impacto direto na vida do paciente, porque organiza o atendimento em bloco, consulta, exames e retorno em até 60 dias, o que traz agilidade e eficiência ao SUS”, explicou.

As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 12 de outubro, e o edital completo com todas as informações está disponível no portal gov.br. Para participar, o profissional deve possuir registro médico ativo e atender aos requisitos estabelecidos pelo programa.

