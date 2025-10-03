Acre é o estado onde turistas menos gastam no Brasil, aponta IBGE; veja ranking

O Acre é o estado brasileiro em que os turistas menos gastam durante viagens, segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicado nesta quinta-feira (2).

Quem visitou o estado do Norte em 2024 desembolsou, em média, R$ 88 por dia, o único valor abaixo de R$ 100 por dia registrado no país.

Em contraste, Alagoas lidera o ranking de gastos, com R$ 366 por dia, mantendo o posto pelo segundo ano consecutivo. Os dados consideram viagens nacionais com pernoite e são divulgados em valores reais, corrigidos pela inflação, integrando o módulo anual de turismo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

O levantamento não detalha os fatores por trás dos gastos mais altos em Alagoas, mas, segundo William Kratochwill, analista da pesquisa do IBGE, a demanda turística provavelmente influencia os preços: quanto maior a procura por serviços turísticos, mais elevados tendem a ser os valores.

Após Alagoas, aparecem o Distrito Federal (R$ 362), Pernambuco (R$ 351) e Rio de Janeiro (R$ 348) no ranking de gastos diários.

Quando se analisa o gasto médio total ao longo das viagens – e não apenas por dia – Alagoas permanece na liderança, com R$ 3.790. O Acre sobe uma posição, registrando R$ 1.019, ficando à frente apenas de Rondônia (R$ 930), o único outro destino com despesas abaixo de R$ 1.000.

Considerando os gastos de acordo com a origem dos turistas, os viajantes que saem do Acre desembolsam, em média, R$ 1.497, ocupando a 18ª posição nacional. Os que saem do Distrito Federal registram o maior gasto médio (R$ 3.090), seguidos pelos turistas de São Paulo (R$ 2.313). O Maranhão apresenta o menor valor entre os estados de origem, com R$ 941, sendo o único abaixo de R$ 1.000.