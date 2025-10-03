03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Acre é o estado onde turistas menos gastam no Brasil, aponta IBGE; veja ranking

Quem visitou o estado do Norte em 2024 desembolsou, em média, R$ 88 por dia, o único valor abaixo de R$ 100 por dia registrado no país

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Acre é o estado brasileiro em que os turistas menos gastam durante viagens, segundo levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicado nesta quinta-feira (2).

Quem visitou o estado do Norte em 2024 desembolsou, em média, R$ 88 por dia, o único valor abaixo de R$ 100 por dia registrado no país.

Novo Mercado Velho é um dos pontos turísticos de Rio Branco. Foto: Carina Menezes/ContilNet

Em contraste, Alagoas lidera o ranking de gastos, com R$ 366 por dia, mantendo o posto pelo segundo ano consecutivo. Os dados consideram viagens nacionais com pernoite e são divulgados em valores reais, corrigidos pela inflação, integrando o módulo anual de turismo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).

O levantamento não detalha os fatores por trás dos gastos mais altos em Alagoas, mas, segundo William Kratochwill, analista da pesquisa do IBGE, a demanda turística provavelmente influencia os preços: quanto maior a procura por serviços turísticos, mais elevados tendem a ser os valores.

Após Alagoas, aparecem o Distrito Federal (R$ 362), Pernambuco (R$ 351) e Rio de Janeiro (R$ 348) no ranking de gastos diários.

Quando se analisa o gasto médio total ao longo das viagens – e não apenas por dia – Alagoas permanece na liderança, com R$ 3.790. O Acre sobe uma posição, registrando R$ 1.019, ficando à frente apenas de Rondônia (R$ 930), o único outro destino com despesas abaixo de R$ 1.000.

Considerando os gastos de acordo com a origem dos turistas, os viajantes que saem do Acre desembolsam, em média, R$ 1.497, ocupando a 18ª posição nacional. Os que saem do Distrito Federal registram o maior gasto médio (R$ 3.090), seguidos pelos turistas de São Paulo (R$ 2.313). O Maranhão apresenta o menor valor entre os estados de origem, com R$ 941, sendo o único abaixo de R$ 1.000.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost