21/10/2025
Universo POP
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Acre em destaque no Brasil e no mundo: viagens, negócios, política e cultura

De Ushuaia à China, passando por revitalizações históricas e cinema indígena, o estado mostra talento, representatividade e inovação em diferentes cenários

A vida é feita de momentos que valem ser compartilhados, e a minha amiga-irmã, Nena Mubarac, está vivendo um capítulo simplesmente deslumbrante em um dos cenários mais espetaculares do planeta: Ushuaia, na Argentina, conhecida carinhosamente como a “Cidade do Fim do Mundo”.

De acordo com seus relatos, que são um verdadeiro convite à viagem, Ushuaia é tão charmosa quanto suas lendas. Uma cidade onde as belezas naturais de tirar o fôlego se encontram com uma culinária de primeira e a calorosa receptividade do povo local. Aqui de longe, comemoramos cada descoberta e mandamos todo o carinho para essa viajante especial!

A amiga-irmã Nena Mubarac compartilha cada momento da sua viagem a Ushuaia, na Argentina, encantando-se com as paisagens e a cultura local/Foto cedida

China 

Talentos acreanos cruzaram oceanos e desembarcaram com tudo no palco global! As amigas Karenna Lima e Ceres Fernandes estão participando da prestigiada Canton Fair, a maior e mais importante feira de negócios do mundo, que acontece na vibrante metrópole de Guangzhou, na China. 

Um evento deste porte não é apenas um termômetro da economia global, mas um palco de oportunidades únicas. E nossas representantes estão lá, imersas no futuro dos negócios e trazendo na bagagem as últimas tendências e inovações para  empreendimentos locais. O mundo é o palco, e elas estão no centro dele!

As talentosas empreendedoras acreanas participam da maior feira de negócios do mundo, trazendo inovação e tendências para o Acre/Foto cedida

16º Congresso Nacional do PCdoB

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realizou, em Brasília, de 16 a 19 de outubro, a plenária final do seu 16º Congresso Nacional, reunindo centenas de delegados do Brasil e de 26 países. O encontro marcou o capítulo final de um amplo processo de debates que mobilizou 43 mil militantes de todos os estados ao longo de 2025. A abertura do Congresso, na noite da quinta-feira (16), contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros e parlamentares de diversas legendas.

Em um processo democrático de consulta e votação, o 16º Congresso Nacional do PCdoB elegeu, em sua plenária final, os 164 dirigentes do novo Comitê Central do Partido, com mandato de quatro anos (2026–2029).

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, foi reeleita presidenta nacional do PCdoB. O novo Comitê Central será composto por 50% de mulheres e 50% de homens, garantindo também a presença indígena na direção partidária.

Edvaldo Magalhães, Perpétua Almeida e Maisa Naluy são os representantes do Acre no novo Comitê Central Nacional, reafirmando a força e a representatividade do estado dentro do Partido.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou presença na plenária final do congresso, reunindo líderes e delegados de todo o Brasil/Foto cedida

Luciana Santos é reeleita à frente do PCdoB, garantindo paridade de gênero e representatividade indígena no novo Comitê Central/Foto cedida

Perpétua Almeida reafirma a força do Acre no novo Comitê Central do partido em encontro com o presidente Lula/Foto cedida

Perpétua Almeida garante obra de revitalização do Alto Santo

A ex-deputada Perpétua Almeida e diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), entregou a obra de revitalização do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Alto Santo), em Rio Branco, reconhecido como patrimônio histórico do Acre.

A obra, no valor de R$ 900 mil, inclui pavimentação, drenagem, calçadas, um pórtico de entrada e placas de energia solar. A intervenção também melhorou o acesso ao Cemitério do Palmeiral e ao Memorial Raimundo Irineu Serra. A obra foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). 

O local foi fundado por Mestre Irineu, criador da doutrina do Daime, que se estabeleceu no Alto Santo em 1945.

Perpétua Almeida entrega a revitalização do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, valorizando o patrimônio histórico e o acesso à comunidade/Foto cedida

A ex-deputada Perpétua Almeida ao lado da governadora em exercício Mailza Assis durante a entrega da obra de revitalização/Foto cedida

Comitê Nacional PopRuaJud

O promotor de Justiça Thalles Ferreira, titular da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, foi convidado pelo conselheiro do CNJ Pablo Coutinho para integrar o Comitê Nacional PopRuaJud, durante a abertura do II Encontro Estadual PopRuaJud, promovido pelo TJAC.

O comitê é responsável por propor ações e aprimorar a política nacional de atenção à população em situação de rua no âmbito do Poder Judiciário. Parabéns, doutor Thales! Reconhecimento mais que merecido!

O Ministério Público do Acre e a SASDH definem a transferência das famílias para o loteamento Rosa Linda, garantindo segurança e dignidade/Foto cedida

Papoco 

As famílias que vivem na área conhecida como Papoco, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco, serão realocadas em até 90 dias para o loteamento Rosa Linda. A região apresenta alto risco de deslizamento e erosão, além de graves problemas sociais.  A decisão foi firmada entre o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Habitação e Urbanismo, e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

O MPAC acompanhará todo o processo para garantir que as ações ocorram de forma segura, legal e com total respeito à dignidade das famílias envolvidas.

Produções de povos Huni Kui e Madiha Kulina foram exibidas no Ficaeco, celebrando ancestralidade, cultura e agroecologia/Foto cedida

Cinema indígena do Acre em destaque nacional!

Os povos indígenas do Acre brilharam nas telas do Centro Cultural João Gilberto, em Juazeiro (BA), durante o 3º Festival Internacional de Cinema Agroecológico (Ficaeco), que integrou o 13º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Nos dias 16 e 17 de outubro, dois belíssimos documentários dirigidos e produzidos por indígenas acreanos e servidores da Funai foram exibidos e homenageados com direito a estatuetas e muitos aplausos! 

As produções “Katxa Nawa: cantar para o crescer das plantas”, do povo Huni Kuĩ, e “Nosso alimento, nosso jeito de viver Madiha”, do povo Madiha Kulina, da Terra Indígena Alto Rio Purus emocionaram o público ao retratar com sensibilidade os rituais, os plantios e a rica diversidade da alimentação tradicional indígena.

Os filmes são frutos de uma parceria da Funai, por meio do Museu Nacional dos Povos Indígenas (MNPI), com os povos Huni Kui e Madiha Kulina, reafirmando a força da arte e da ancestralidade como pontes de sabedoria e resistência.

E as boas notícias não param por aí: as obras seguem conquistando novos espaços! As próximas exibições estão previstas para o Museu Nacional dos Povos Indígenas, no Rio de Janeiro, para a COP 30, em Belém, e também para Rio Branco (AC). Datas ainda a confirmar, mas já fica o convite para prestigiar essas verdadeiras joias do nosso audiovisual indígena. 

Os filmes acreanos seguem para o Museu Nacional dos Povos Indígenas, COP 30 em Belém e Rio Branco, reforçando a força do audiovisual indígena/Foto: Elvio Pankarau 

