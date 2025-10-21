Acre em destaque no Brasil e no mundo: viagens, negócios, política e cultura

A vida é feita de momentos que valem ser compartilhados, e a minha amiga-irmã, Nena Mubarac, está vivendo um capítulo simplesmente deslumbrante em um dos cenários mais espetaculares do planeta: Ushuaia, na Argentina, conhecida carinhosamente como a “Cidade do Fim do Mundo”.

De acordo com seus relatos, que são um verdadeiro convite à viagem, Ushuaia é tão charmosa quanto suas lendas. Uma cidade onde as belezas naturais de tirar o fôlego se encontram com uma culinária de primeira e a calorosa receptividade do povo local. Aqui de longe, comemoramos cada descoberta e mandamos todo o carinho para essa viajante especial!

China

Talentos acreanos cruzaram oceanos e desembarcaram com tudo no palco global! As amigas Karenna Lima e Ceres Fernandes estão participando da prestigiada Canton Fair, a maior e mais importante feira de negócios do mundo, que acontece na vibrante metrópole de Guangzhou, na China.

Um evento deste porte não é apenas um termômetro da economia global, mas um palco de oportunidades únicas. E nossas representantes estão lá, imersas no futuro dos negócios e trazendo na bagagem as últimas tendências e inovações para empreendimentos locais. O mundo é o palco, e elas estão no centro dele!

16º Congresso Nacional do PCdoB

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realizou, em Brasília, de 16 a 19 de outubro, a plenária final do seu 16º Congresso Nacional, reunindo centenas de delegados do Brasil e de 26 países. O encontro marcou o capítulo final de um amplo processo de debates que mobilizou 43 mil militantes de todos os estados ao longo de 2025. A abertura do Congresso, na noite da quinta-feira (16), contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros e parlamentares de diversas legendas.

Em um processo democrático de consulta e votação, o 16º Congresso Nacional do PCdoB elegeu, em sua plenária final, os 164 dirigentes do novo Comitê Central do Partido, com mandato de quatro anos (2026–2029).

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, foi reeleita presidenta nacional do PCdoB. O novo Comitê Central será composto por 50% de mulheres e 50% de homens, garantindo também a presença indígena na direção partidária.

Edvaldo Magalhães, Perpétua Almeida e Maisa Naluy são os representantes do Acre no novo Comitê Central Nacional, reafirmando a força e a representatividade do estado dentro do Partido.

–

–

Perpétua Almeida garante obra de revitalização do Alto Santo

A ex-deputada Perpétua Almeida e diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), entregou a obra de revitalização do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Alto Santo), em Rio Branco, reconhecido como patrimônio histórico do Acre.

A obra, no valor de R$ 900 mil, inclui pavimentação, drenagem, calçadas, um pórtico de entrada e placas de energia solar. A intervenção também melhorou o acesso ao Cemitério do Palmeiral e ao Memorial Raimundo Irineu Serra. A obra foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

O local foi fundado por Mestre Irineu, criador da doutrina do Daime, que se estabeleceu no Alto Santo em 1945.

–

Comitê Nacional PopRuaJud

O promotor de Justiça Thalles Ferreira, titular da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, foi convidado pelo conselheiro do CNJ Pablo Coutinho para integrar o Comitê Nacional PopRuaJud, durante a abertura do II Encontro Estadual PopRuaJud, promovido pelo TJAC.

O comitê é responsável por propor ações e aprimorar a política nacional de atenção à população em situação de rua no âmbito do Poder Judiciário. Parabéns, doutor Thales! Reconhecimento mais que merecido!

Papoco

As famílias que vivem na área conhecida como Papoco, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco, serão realocadas em até 90 dias para o loteamento Rosa Linda. A região apresenta alto risco de deslizamento e erosão, além de graves problemas sociais. A decisão foi firmada entre o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Habitação e Urbanismo, e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

O MPAC acompanhará todo o processo para garantir que as ações ocorram de forma segura, legal e com total respeito à dignidade das famílias envolvidas.

Cinema indígena do Acre em destaque nacional!

Os povos indígenas do Acre brilharam nas telas do Centro Cultural João Gilberto, em Juazeiro (BA), durante o 3º Festival Internacional de Cinema Agroecológico (Ficaeco), que integrou o 13º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Nos dias 16 e 17 de outubro, dois belíssimos documentários dirigidos e produzidos por indígenas acreanos e servidores da Funai foram exibidos e homenageados com direito a estatuetas e muitos aplausos!

As produções “Katxa Nawa: cantar para o crescer das plantas”, do povo Huni Kuĩ, e “Nosso alimento, nosso jeito de viver Madiha”, do povo Madiha Kulina, da Terra Indígena Alto Rio Purus emocionaram o público ao retratar com sensibilidade os rituais, os plantios e a rica diversidade da alimentação tradicional indígena.

Os filmes são frutos de uma parceria da Funai, por meio do Museu Nacional dos Povos Indígenas (MNPI), com os povos Huni Kui e Madiha Kulina, reafirmando a força da arte e da ancestralidade como pontes de sabedoria e resistência.

E as boas notícias não param por aí: as obras seguem conquistando novos espaços! As próximas exibições estão previstas para o Museu Nacional dos Povos Indígenas, no Rio de Janeiro, para a COP 30, em Belém, e também para Rio Branco (AC). Datas ainda a confirmar, mas já fica o convite para prestigiar essas verdadeiras joias do nosso audiovisual indígena.