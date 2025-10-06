06/10/2025
Universo POP
Acre está entre os primeiros estados que vão receber antídoto contra intoxicação por metanol

O Acre está entre os primeiros estados brasileiros que vão receber doses de etanol farmacêutico, medicamento usado como antídoto em casos de intoxicação por metanol — substância encontrada em bebidas alcoólicas falsificadas. A entrega das doses está prevista para acontecer até o fim da próxima semana, conforme informou o Ministério da Saúde.

Fundhacre será referência no uso de antídoto contra metanol na Região Norte | Foto: ContilNet

O envio foi anunciado neste domingo (5) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Do total de 700 doses que serão distribuídas em todo o país, 30 serão destinadas à capital acreana. Os frascos irão reforçar o estoque da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), principal unidade de referência em urgência e emergência do estado e responsável também pelo atendimento de pacientes vindos de regiões de fronteira.

A inclusão do Acre entre os primeiros contemplados se deve a um caso recente que chamou a atenção das autoridades. Uma jovem de 24 anos, moradora de Candeias do Jamari (RO), foi transferida para Rio Branco após apresentar sintomas graves que levantaram suspeita de intoxicação por metanol. Ela está internada na UTI da Fundhacre, em estado considerado crítico, e aguarda por um transplante de fígado.

Fundhacre irá receber 30 doses do tratamento. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

A secretária de Saúde em exercício, Ana Cristina Moraes, explicou que o Acre ainda não tem registros confirmados de intoxicação por metanol, mas reforçou a necessidade de estar preparado. “Atendemos pessoas de outras regiões e até de países vizinhos, então é importante garantir que o estado tenha os recursos necessários para agir rapidamente em situações como essa”, afirmou.

Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde, já foram notificadas 127 suspeitas de intoxicação por metanol em todo o país. Dessas, 11 foram confirmadas e 12 resultaram em morte — uma delas já confirmada em São Paulo. O restante segue em investigação em diferentes estados, entre eles Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

