Acre leva sua biodiversidade e turismo sustentável para a ABAV Expo 2025

Estado apresenta seus destinos, cultura e experiências únicas a empresários e visitantes durante a feira no Rio de Janeiro

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) promove, de 8 a 10 de outubro, no Rio de Janeiro, a ABAV Expo 2025, que reúne os principais nomes do turismo brasileiro e internacional.

Neste ano, a feira aposta em tecnologia, sustentabilidade e na valorização dos destinos nacionais. Empresários, agentes e visitantes têm acesso a experiências únicas que impulsionam o turismo no Brasil.

O Acre apresenta seus destinos turísticos e produtos sustentáveis na ABAV Expo 2025/Foto: Ascom

O secretário estadual de turismo do Acre, Marcelo Messias, destacou a importância do evento para fortalecer o segmento e o turismo no estado por meio das empresas participantes:
“A ABAV Expo é uma vitrine fundamental para o turismo brasileiro. Em 2025, nosso foco é fortalecer parcerias, promover nossos destinos e investir na qualificação dos profissionais. É uma oportunidade única para mostrar a força do turismo do Brasil ao mundo.”

O estado mostra seu potencial turístico e oportunidades de negócios/Foto: Ascom

Um dos mais experientes empresários de agência de turismo no Acre, Rizomar Araújo, pontua a possibilidade de apresentar o estado para o mundo:
“Para nós, do Acre, estar na ABAV Expo 2025 é uma chance de apresentar nosso potencial turístico. Queremos atrair visitantes, investidores e mostrar que nosso estado tem muito a oferecer em cultura, natureza e negócios. Aqui, fazemos contatos, aprendemos e mostramos nosso orgulho acreano.”

Evento é destaque para fortalecer o turismo do estado e promover parcerias/Foto: Ascom

O agente da empresa internacional Golden Latin, Felipe Pinho, destaca o interesse internacional em conhecer as ofertas do Acre:
“Somos uma agência do Rio de Janeiro e temos clientes internacionais de todos os lugares que passaram a enxergar os produtos que o Acre tem a oferecer por meio da sustentabilidade. Hoje na rodada de negócios estamos conhecendo o pacote de observação de pássaros que só tem no Acre, um produto a mais a oferecermos.”

Pacotes de turismo do Acre, como observação de pássaros, atraem interesse internacional/Foto: Ascom

A ABAV Expo 2025 segue conectando pessoas e destinos, fortalecendo o turismo brasileiro e colocando o estado do Acre como rota de buscas únicas por sua biodiversidade e pelo turismo de base comunitária.

